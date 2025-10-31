全運會TVB每日設三大直播時段　《愛‧回家》《東張》播特別篇

「TVB與你 延續全運精神」，「第十五屆全國運動會」將於11月9日（周日）晚隆重舉行開幕禮，無綫各大平台及頻道將全方位直擊「第十五屆全國運動會」盛事，與全城同步力撐港隊。TVB為全運會作罕見大調動，將《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》延長至一小時，《愛‧回家》更將播出一連五集的全運會特別篇。



（官方圖片）

10月31日，無綫公布全運會相關節目／平台調動及安排，首先於11月6日及7日 (下周四及周五）傍晚六點開始，明珠台將直播共四項跳水金牌賽事，翡翠台則會於11月8日及9日上午直擊橫跨內地、香港及澳門的公路自行車決賽。而於全運會開幕禮翌日、直至11月20日（周五）閉幕式前一天，無綫每日將增設「三大直擊時段」，包括：上午直擊（翡翠台）、午間直擊（翡翠台）及黃金直擊（明珠台），全天候緊貼全運會賽事，翡翠台每晚更有焦點賽事重溫，並會緊貼賽事進程、隨時加插時段直擊港隊衝牌／奪獎一刻，而明珠台所有直播均是粵語旁述。

（官方圖片）

另為配合全運會熱，無綫王牌節目《東張西望》及王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，將由11月3日開始播出一小時「全運會加長版」，《東張西望》將提供全運會相關重要資訊、甚至有機會直擊重要賽程；至於《愛‧回家》將播出一連五集的全運會篇，詳情有待稍後公布。除了81台翡翠台及84台明珠台，83台無綫新聞台及youtube亦會直播精選賽事。

無綫官網YouTube今午直播沙灘排球賽打響頭炮

至於TVB.COM及TVB官方社交平台，亦會全天候緊貼全運會第一手消息。由10月31日開始，相關官方平台將提供「全運會懶人包」—「港隊懶人包」及「賽程時間表懶人包」等，並同時設立全運會專區，全方位提供賽事新聞、精華重溫、運動員最新消息、全運會花邊資訊等，及於官方youtube直播精選焦點賽事，今午2點30分便會打響頭炮直播沙灘排球賽，萬勿錯過。另myTV SUPER 亦會增設7條免費「全運會直播頻道」（800台至806台），及提供設有五大功能欄目的「第十五屆全運會專區」，直播及精選賽事的同時，並設有賽事前瞻、專家分析、運動員專訪等內容，無死角報道香港運動員及全運會最新消息。直播頻道提供3小時即時回看功能，方便觀眾隨時緊貼賽事。另無綫還聯手了全港約30個商場，包括：APM、寶怡商場、卓爾廣場、天璽．天Mall、東港城、西沙 Go Park、北角匯、悅@KCC、上水廣場、活@KCC、新都會廣場、Mikiki、新世紀廣場、新城市廣場、將軍澳中心、天晉滙、三布目、荃灣廣場、V City、V Walk、形點、+WOO嘉湖（一期）、+WOO嘉湖（二期）、華都商場、置富都會、奧海城、荃新天地、屯門市廣場、朗壹廣場、新都城中心等，進行賽事直擊。

（官方圖片）

11大主持＋21大專業評述陣容

無綫還同步發布了全運會主持、評述團隊陣容名單及官方照，主持團隊成員有（排名不分先後）：鍾志光、朱凱婷、洪松蔭、江忠德、貝可泓、鄭衍峰、何沛珈、何泳芍、何振然、莊婉晴及劉倬昕。

實力主持團隊（官方圖片）

外景主持+星級主持團隊（官方圖片）

至於專業評述團隊，則雲集一眾港隊前代表、資深教練、及裁判權威，包括有（排名不分先後）：中國香港體操前教練肖希露、中國香港劍擊隊前教練朱詠康、中國香港單車前代表梁志賢及鄭澤誠、中國香港跳水前代表俞越、中國香港排球隊前隊長蕭昌鴻、中國香港排球教練委員會主委葉寶林、中國香港賽艇前代表王瑋駿、國際級武術散打裁判黃定康、中國香港網球總會教練導師謝昫光、中國香港三項鐵人前代表崔錦棠、中國香港田徑隊前代表黎可基及葉啟德、國際Ａ級武術套路裁判唐宇雯、中國香港籃球前代表梁國成、中國香港游泳前代表吳鎮男、中國香港乒乓球前代表鄧國基、中國香港乒乓球隊前總教練陳江華、中國香港羽毛球前代表蕭靜雯及馬智江、中國香港華人欖球隊龍隊前代表楊思恩。