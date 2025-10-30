許紹雄逝世｜TVB推《歡喜永在》系列　重映經典作《使徒行者2》

資深藝人許紹雄（「Benz雄」）前日因癌症引發器官多重機能衰竭病逝，終年76歲。為了紀念深受觀眾愛戴的許紹雄，TVB將於11月1日晚上八點半翡翠台播映《歡喜永在 許紹雄：新紮師妹》，並於11月3日下周一起，於晚上十一點五十五分翡翠台播映《使徒行者2》。



許紹雄（「Benz雄」）在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。（官方提供圖片）

於第一期無綫電視藝員訓練班畢業的許紹雄，在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。為了紀念這位深受觀眾愛戴的「綠葉王」，無綫作出特別節目調動推出《歡喜永在 許紹雄》系列，於11月1日晚上八點半翡翠台播映《歡喜永在 許紹雄：新紮師妹》，並於11月3日於晚上十一點五十五分翡翠台播映《使徒行者2》，與觀眾一起懷緬這位已故綠葉王的昔日風采。

許紹雄曾連續三年於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎，先後在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲頒「傑出演員大獎」、《萬千星輝頒獎典禮2013》憑《My盛Lady》「香善男」一角奪得「最佳男配角」、及於《萬千星輝頒獎典禮2014》憑《使徒行者》「覃歡喜」一角奪得「最受歡迎電視男角色」。