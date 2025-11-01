韓國男神歌手宣布結婚「遇到想共度一生的人」　公司證實新娘是她

才剛到訪台灣的玉澤演（2PM成員），結束行程後回家完成人生大事。



他今（1日）以親筆信的形式，向粉絲報告「遇到共度一生的人」，決定娶回圈外女友，結束黃金單身漢生活。

玉澤演（IG@taecyeonokay）

玉澤演表示，為了第一時間親自跟粉絲報告，才提筆寫下這封信：

我遇到了一位理解並信任我的人，並與她約定要共度一生。我們決定攜手一起邁向未來，成為彼此堅實的依靠，一起走過人生。

玉澤演提到，自己19歲出道，如今已經過了19年，能有如今的成就多虧了粉絲的支持和陪伴：「對於至今以一顆不變的心支持我的所有人，我再次誠摯地表示感謝。你們的愛與應援，對我來說是多麼巨大的力量與安慰。」今後他也會繼續以演員身分努力，回報粉絲的愛與信任。

玉澤演是韓國演藝圈中模範男友代表，他和圈外女友穩定交往多時，總是大方地帶著女友在街頭散步。日前他求婚成功，粉絲已經有預感好事將近。而他整封親筆信中，僅一段落內容提到婚事，其他篇幅全用來感謝粉絲，眷顧粉絲的心情溢於言表。

玉澤演傳出早在去年就求婚成功。（fmkorea）

經紀公司也證實新娘就是玉澤演與長期交往的女友，兩人約定共同度過彼此的人生。之後婚禮將於明年春天在首爾某處非公開舉行：

因為配偶是素人，所以細節將以非公開的形式進行，希望大家諒解，婚後玉澤演也會以更多好作品和多樣的活動與大家見面。

玉澤演以親筆信的形式，向粉絲報告結婚決定。（IG@taecyeonokay）

