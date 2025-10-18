雞排妹結婚近3年終於日本搞婚禮　Deep V婚紗與老公正面照同曝光

鄭家純結婚近三年後，18日正式在日本輕井澤森之美教堂舉行婚禮。



她與先生Akira交往後第一次出遊就是在輕井澤，Akira在出遊的第二個晚上，隔日家純就要回台灣前，就許下承諾：

如果我們哪天真的可以結婚，就在輕井澤辦婚禮吧！

如今真的實現諾言，畫面彷彿日劇般浪漫。

雞排妹鄭家純結婚近3年後正式在日本輕井澤與丈夫Akira舉行婚禮。（千巡影世）

點圖放大瀏覽：

+ 1

這場溫馨的婚禮，特別邀請了雙方最親密的家人與摯友到場分享喜悅。據悉，現場賓客總數約為120人，共同見證這對新人互許終身的浪漫時刻。

整場婚禮從上午展開，預計下午兩點完成；新娘鄭家純身著典雅白紗，由經紀人康姐細心為她蓋上頭紗。隨後，父親牽著她的手緩步走上紅毯，將她託付給另一半，場面溫馨感人。

Akira表示：

今天，我們在各位的見證之下，作為夫妻邁出全新的一步。無論在任何時刻，我都希望能以體貼的心思關懷ili（鄭家純），不忘微笑，與ili一同成長。

更多雞排妹鄭家純照片：

+ 30

鄭家純也回應道：「Akira不僅是我所愛的人，更是我生命中在各個層面都啟發我、教會我許多的老師；他也是願意陪我一起冒險、探索世界的摯友。在我人生裡，他是我遇過最溫柔的人，以幾乎不可思議的包容，接納我所有的任性，只因他喜歡看到快樂的我。我們會珍惜彼此的目標、夢想、家人與朋友，在困難的時候互相扶持，在快樂的時候一起分享笑容，持續做這樣的一對夫妻。今天能夠站在這裡，全都要感謝一直以來支持我們的各位。懷著這份感謝的心情，我們將攜手邁向未來的人生。」

一直以來對婚事相當低調低調的鄭家純，日前曝光穿白無垢婚紗後，讓許多人非常期待正式的婚禮。她在籌辦婚禮期間除了做滿肌膚的保養、不忘經營品牌喀什米爾羊絨薄圍巾、到花蓮一週當鏟子超人的司機與外送員，也當成婚禮前的雕塑體態運動行程。

儀式結束後，新人與賓客們共進午宴，在開場致詞中向親友們表達最誠摯的謝意。現場也安排了倒香檳塔、朗讀信件、溫馨贈禮以及賓客合影等環節，整場婚禮的所有細節由夫妻共同策劃，婚禮伴手禮準備法國薰衣草精油以及不丹護唇膏，希望能讓遠道而來的親友透過嗅覺記憶，感受兩人婚禮的美好，以及Akira親自承諾「我會珍惜ili一輩子」的感動。

延伸閱讀：

天后美國買酒被當未成年！遭查ID她神回嗆聲：我是你媽！

《緊急偵訊室》女星高橋智子車禍驟逝！年僅39歲 撞人者肇逃遭逮

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】