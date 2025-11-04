金式森林丨羅子溢拋連環金句激壞何廣沛　為深化人設自度啜核對白

《金式森林》是由無綫與騰訊聯合出品的台慶劇，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。11月3日晚一集中羅子溢飾演的高深真Talk得睇得打得兼轉數快，為演活「屈機毒舌家辦」本人更自度啜核對白，贏得海量正評！網民推「高深」成羅子溢演藝路代表作：「這是他的人生角色了」。



羅子溢笑住寸人呢招真係高。（官方提供圖片）

《金式森林》由林志華監製、麥世龍、鄭成武編審，主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等。

11月3日晚一集《金式森林》焦點絕對是高深（羅子溢飾）。因為家族信託問題，方仰天（郭晉安飾）與三名兒子學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）方學賢（羅天宇飾）鬧上法庭；學禮學勤代表律師應華龍（許家傑飾）庭上針對仰天精神問題進行爭辯，並要求仰天交出醫療報告，豈料高深一口答應……

金式森林丨羅子溢「寸嘴」金句激死何廣沛許家傑

原來高深早有預謀，就在應大狀與方氏兄弟慶祝之際，與手下聯手送上數量極之龐大的醫療報告，當中更包括方老太當年的產檢。除了給予敵方視覺衝擊，高深還出動「語言藝術」、連環拋金句刺激敵方。以極輕佻姿態現身敵方陣營的高深，先是先發制人：「嘩！咁早慶祝呀？早知我遲啲先送過嚟啦。」之後高深下屬魚貫送上一車又一車的醫療報告，氣得應大狀大叫：「拎埋啲垃圾嚟做咩？」高深聞言面色一沉：「你就垃圾！」之後再轉為嬉皮笑面：「講笑講笑。」並繼續氣定神閒：「咁多？唔多，陸續有嚟。」

期間高深安排下屬弄跌資料，令現場更加混亂，氣得學禮再怒吼：「高深！你玩咩呀？」高深：「玩？邊個得閒同你玩呀！……我驚應大狀搵唔到想要嘅嘢，所以我鉅細無遺、一份不漏咁將方生五十年嚟睇過嘅中、西醫醫療報告、身體檢查，甚至佢喺方老太肚入面嘅評估報告，我都摷埋畀你哋」、「唔好意思，因為時間太緊逼……所以同事冇跟日子、冇跟時序就Pack箱，睇嘅時候可能有少少辛苦。」最後更笑意盈盈地著三子「Enjoy」，完美演繹點樣激死人、但又令對方零反擊之力的超高招說話技巧。

金式森林丨羅子溢自度對白深化人設

其實由早前開始，高深已連環出奇招拯救方家，包括「水軍攻勢」反將敵方一軍並拯救林澄（陳曉華）及仰天聲譽；幫整過容的嘉欣（陳星妤飾）解決被勒索困局並操控對方做其「間諜」、在千鈞一髮之際收買化驗所工作人員「偷龍轉鳳」幫仰天成功隱瞞病情……由於高深不但處理危機手法高明、而且博學多才、有領導才能，加上行步路、講句嘢及拎部電話出嚟都有型過人，11月3日被追打一幕更展現身手不凡一面，「全能家辦人設」令網民為之傾倒，加上子溢再度超越巔峰的演技，開始吸獲大量網民正評。

網民好評如潮：

「羅子溢就嚟玩轉成套戲嘅人」

「越嚟越型」

「羅子溢全能到癡咗線」

「太完美了，又叻又型又打得又靚仔」

「簡直係『萬事通』」

「謙謙呢個角色太有吸引力了，一顰一笑都牽動我的心」

「顏值在線之餘，演技亦相當炸裂」

「羅子溢有招一日拿視帝」

「演得好好，散發著不一樣的氣場」

「謙謙找對賽道了，希望以後謙謙多點類似角色的演出」

「100%做出了亦正亦邪的Feel」

「這個角色可以算得上是他人生角色了」

「羅子溢演技越來越好，演時時奸時好的人很有深度」



談到角色大受歡迎，子溢接受官方訪問時，一如既往的謙虛：「真係要多謝觀眾鍾意呢個角色，亦都多謝監製、編劇將高深人設寫得咁好。其實有好多對白都係佢哋精心去編出嚟，本身啲對白已經賦予到我Energy。」並笑言演繹時的秘訣是不要死記對白：「因為我希望我講對白嘅時候唔好太過演繹，我會覺得會唔自然。」精益求精的子溢，亦有於適當時候自度對白、立體化高深的超快轉數及寸爆態度：「我上佢哋公司送醫療報告嗰度，佢（應華龍）一嚟就話：『你拎啲垃圾嚟做咩？』我就回佢一句：『你就垃圾！講笑講笑……』呢個其實我即場反應嚟，我主要根據自己嘅角色、場景、同應華龍當時嘅心情去消化佢句對白，再即時畀個反應出嚟。」子溢謙稱只要夠了解角色及場口，就能有「突如其來嘅神來之筆」。

金式森林丨羅子溢演技昇華全靠「冇以前咁急」

若細心留意，子溢除了講嘢夠啜核，微表情變化亦是超級豐富及到位，而且每個微表情都將高深Sharp醒、深謀遠慮及淡定人設進一步深入，問到子溢是否在微表情上下了不少功夫，他笑言：「我覺得做嘅時候最緊要似番一個人，人哋講對白時，就算你冇對白、個表情上都會回應對方，前題都係要將成件事消化得好好先，了解自己、對手、對白及場口。」

談到獲不少網民大讚演技躍進、問到是否與當了爸爸有關後，子溢笑言主要是自己「冇以前咁急」：「除咗做父親之外，其實自己都成長咗，或者經歷多咗，冇以前嗰一股衝勁、急躁，變咗慢條斯理咗，人定咗好多，咁樣無論講對白或者做反應，會做得細緻好多……以前可能會好急住講自己嘅對白，但係依家講對白之前會消化咗先，又唔會一輪嘴咁講，會有自己角色設計嘅節奏。」、「有時唔急，反而會好自然就流露咗一啲微表情出嚟。」

金式森林丨羅子溢被誣衊教唆自殺

雖然高深暫時看似節節領先，但其實不無暗湧！繼11月3日晚因得罪鄺偉樑（徐榮飾）而被打了一身，11月4日晚高深將迎來第二個極大危機，就是遭嘉欣（陳星妤飾）誣衊教唆自殺！想知事情為何演變至此，以及高深今次又會出甚麼奇招幫自己脫險？密切留意餘下劇情。

另被譽人「寸嘴金句王」的高深將繼續發功，精彩金句預告如下：

「呢個世界，不嬲都係出錢嗰個話事架啦」

「過唔過份，每個人定義都唔同」

回應學禮「夠膽你講多次」時，高深：

「Sorry我呢排真係太忙，我真係唔記得咗喎。」

「我曾經係一個律師，我信一樣嘢，贏就係一切，唔係打官司嚟做咩」

