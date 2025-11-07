KPL決賽7000萬天價獎金　麥玲玲玄學開盤直播預測勝算

《2025王者榮耀KPL年度總決賽‧決賽》將於11月8日在北京國家體育場（鳥巢）舉行，「成都AG超玩會」與「重慶狼隊」爭奪總冠軍。翡翠台及明珠台於11月8日下午5點25分同步播映一小時，接住明珠台直播整場賽事直至完場。節目由曾展望、戴祖儀、林沚羿主持，老星、劉澤林擔任電競評述。

玲玲師傅上周成功用玄學預測賽果。（官方圖片）

11月8日翡翠台在開賽前，於下午4時50分炮製了直播節目《英雄召集：超級電競大派對》暖場。葉蒨文、曾展望（GM）情侶檔擔任主持，老星作賽前分析。電競星團的成員有陳若思、林俊其、曾文心、施焯日、黄瀅仴玩遊戲及透過myTV SUPER chatroom跟觀眾互動。而明午嘉賓麥玲玲師傅，在上星期她從玄學角度成功預測主隊TES因「地主魔咒」落敗，今次玲玲師傅再度開盤，分析兩隊宿命隊伍的勝算。

一班電競星團的成員明午再度出擊。（官方圖片）

今年決賽兩隊對戰隊伍「成都AG超玩會」與「重慶狼隊」，為去年總決賽翻版。最終成都AG超玩會以4︰2勝出，隊中選手長生同時當選最有價值選手。今年成都AG超玩會以全勝姿態晉級，創下連續9屆打入總決賽紀錄。不是冤家不聚頭，到底重慶狼隊能復仇成功，還是再度飲恨？明晚便有分曉。總決賽採用BO7（Best of 7）7戰4勝制，總獎金高達7000萬人民幣（下同），其中冠軍獨得2,000萬、亞軍1,000萬，季軍800萬。歌星韓紅及《王者榮耀》品牌代言人周深將擔任表演嘉賓。