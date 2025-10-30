周深香港演唱會｜首內地歌手啟德主場館跨年騷　羅淑佩曾隔空邀請

【周深／周深香港演唱會／羅淑佩】啟德體育園主場館今年3月1日正式啟用後，國際知名樂隊Coldplay、本地歌手謝霆鋒及GEM鄧紫棋等也相繼選用主場館。內地頂流男歌手周深今午（30日）宣布，今年12月31日至明年1月1日在主場館舉行跨年演唱會。換言之，他將成為首位登上啟德主場館的內地歌手，也是首位在啟德主場館舉行跨年演唱會的歌手。



文體旅局局長羅淑佩去年大灣區文化藝術節曾欣賞周深的演出，更深深受到吸引，形容他的歌聲與別不同。她今年接受《中國日報》訪問時，便隔空邀請周深來港舉辦演唱會︰「現在我也是很緊張地每天問我的同事，什麼時候能把周深請來，希望很快可以給大家一點好消息吧，周深我們等着你呀！」



內地頂流男歌手周深10月30日在微博宣布，將於今年12月31日至明年1月1日，在啟德主場館舉行「深深的」巡迴演唱會香港站。（周深微博圖片）

周深表示在香港舉辦演唱會，感覺一切會做夢一樣。（周深微博截圖）

啟德體育園主場館今年3月1日正式啟用後，本港終迎來設有5萬個座位的多用途體育場館，隨着國際知名樂隊Coldplay率先舉行演唱會後，謝霆鋒、GEM鄧紫棋等着名歌手也相繼選用主場館，推動香港發展演唱會經濟，近半年吸引大批內地及海外旅客訪港。

啟德主場館啟用首年 周深將成為首位歌手舉行跨年演唱會

被譽為「國寶級」的內地頂流男歌手周深今午（30日）在微博宣布，將於今年12月31日至明年1月1日，在啟德主場館舉行「深深的」巡迴演唱會香港站。換言之，周深將成為首位登上啟德主場館的內地歌手，也是首位在啟德主場館舉行跨年演唱會的歌手。

感覺一切會做夢一樣，香港是我從小都非常好奇及想要去的地方。 內地頂流歌手周深

文體旅局局長羅淑佩形容周深的歌聲與別不同。（資料圖片／廖雁雄攝）

羅淑佩今年初隔空發出邀請︰每日問同事什麼時候把周深請來

去年10月19日大灣區文化藝術節開幕，文體旅局局長羅淑佩現身捧場，其後她在社交媒體發布多張周深演出期間的相片，形容他的歌聲與別不同，難怪粉絲們這樣熱情。

直至今年初，羅淑佩接受《中國日報》訪問時表示，歡迎觀眾提出希望觀看的演唱會及球賽，她會在社交媒體上關注留言並回應期待。她更隔空邀請周深來港舉辦演唱會，笑說被周深的演出所吸引。

現在我也是很緊張地每天問我的同事，什麼時候能把周深請來，希望很快可以給大家一點好消息吧，周深我們等着你呀！ 文體旅局局長羅淑佩

現年32歲的周深曾4次登上央視春晚，並將成為首位登上啟德主場館的內地歌手，也是首位在啟德主場館舉行跨年演唱會的歌手。（微博圖片）

周深參加中國好聲音出道 至今4次登上央視春晚

翻查資料，現年32歲的周深在2014年參加《中國好聲音第三季》正式出道，擅長男聲女嗓的演唱方式，着名歌曲包括《大魚》、《燈火裡的中國》等歌曲，更曾4次登上央視春晚。他2022年在江蘇衛視跨年演唱會中，與虛擬技術打造的鄧麗君合唱《小城故事》等歌曲，同樣大受好評。