張與辰大方承認後天加工　坦誠態度獲網民讚賞：唔需要去隱瞞

張與辰因《中年好聲音3》獲得亞軍而重返公眾視野，過往他承認因外貌曾影響工作，因而當年透過經理人安排整容，坦言十幾年前曾微調臉上三處，包括割雙眼皮、抽眼袋及將鼻子變得更挺。張與辰最近出席活動時公開承認此事，表示不因舊新聞翻出而感不快，反而坦然接受這是事實。張與辰又指微整形令輪廓和五官更立體，也認為每個人都希望自己變漂亮，自己很滿意目前的樣貌，並無再改良的打算，此舉令不少粉絲對他的坦誠態度表示支持。

張與辰認為每個人都希望自己變漂亮。（陳順禎攝）

張與辰今日（7/11）現身電視城出席無綫節目《唱錢》開廠拜神，他接受《香港01》訪問時表示：「自從公開咗之後，而家係多咗關於護膚品牌嘅客戶搵我做，就好似前期就拍咗護膚品嘅廣告，相反醫美嘅嘢暫時就未有。而我自己就比較專注喺護膚嘅嘢，因為皮膚要好，對我嚟講係一件好重要嘅嘢。」

張與辰大方承認後天加工，坦誠的態度獲大批網民讚賞。（陳順禎攝）

張與辰承認有微調五官，坦誠的態度獲大批網民讚賞：「因為我覺得有啲嘢唔需要刻意去隱瞞，加上因為我呢個以前已經出咗新聞，因為嗰陣時我就係嗰間診所嘅代言人，所以我冇必要去隱瞞呢樣嘢，只係大家問起我先講囉。我覺得身邊嘅人想做佢哋都會唔敢問，我會覺得佢哋會私底下去搵嗰間嘢，會唔想俾人知。」