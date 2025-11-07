女團XiX 「一曲定生死」決定去留　Eric Kwok：未死得

女團XiX近年發展遇到重大關鍵時刻，圍繞與環球唱片的續約問題成為業界及粉絲焦點。經理人郭偉亮（Eric Kwok）早前親口承認，XiX新歌《你唔明㗎喇》的成績將決定她們能否續約，形容為「一曲定生死」。Eric Kwok續指若成績不理想，環球唱片將難以繼續大力支持女團，可能會停下計劃，甚至重組或暫停發展，他表示女團經營成本高昂，香港市場有限，若無突破性表現，很難獲得唱片公司信心持續投資。

Eric Kwok連同女團XiX兩名成員 Caitlin、Crystal現身電視城出席無綫節目《唱錢》開廠拜神。（陳順禎攝）

今日（7/11）Eric Kwok連同女團XiX兩名成員Caitlin及Crystal現身電視城出席無綫節目《唱錢》開廠拜神，對於「一曲定生死」，Eric Kwok接受《香港01》訪問時笑言：「未死得。反而呢隻歌係咁多隻歌嚟講反應係最好，喺街度都好多人識呢隻歌，計劃我哋係有，咁所以係唔使擔心。」

Eric Kwok笑言女團XIX仲未死得。（陳順禎攝）

問到所謂「一曲定生死」是否只是向成員施壓求上進？Eric Kwok表示：「其實壓力成日都畀，但呢一個唔係gimmick嚟，當時同環球傾嘅時候佢哋真係咁講，係好認真嘅。不過做呢行好多時候，都真係一曲定生死，好多嘢都真係唔知。（續咗約未？）其實嗰個報道係唔啱嘅，佢哋本身仲有約，我哋一直係環球同TVB，只不過係嚟緊之後嘅發展係唔知。」