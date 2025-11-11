新聞女王2 ｜佘詩曼劇中戲服全部名牌　Man姐耳環要二萬七

《新聞女王2》即將開播，佘詩曼（阿佘）飾演的「Man姐」霸氣回歸！繼《新聞女王》掀起「高知女精英」穿搭熱潮後，Man姐《新聞女王2》的「戰袍」行頭全面升級。



（酷喵TV@微博）

《新聞女王2》甫開場，Man姐即以一套極具氣勢的黑色風衣造型霸氣登場。細數其行頭，全身均是頂級大牌，極盡奢華。當中包括價值逾三萬八千元的Cartier腕錶、近三萬元的Cartier耳環、並襯上價值近五千元的Alexander McQueen型格腰帶，四萬三千元的Fendi經典手袋。整套造型單是配件總值就近十二萬，完美襯托Man姐「新聞女王」的稱號。

阿佘身穿價值699元的SVLI大褸，搭配近5000元的Alexander McQueen型格腰帶。

單單用來搭配的耳環竟來自Cartier價值兩萬七。

腕錶亦是來自Cartier價值逾三萬八千元，再搭配上四萬三千元的Fendi經典手袋。

阿佘氣場十足的套裝來自RALPH LAUREN品牌價值四千多元。最令人矚目的耳飾和項鏈都是Chopard的，僅項鏈就價值兩萬，項鏈價值更是超過五萬三。

阿佘背的黑包來自THE ROW，接近六萬。

阿佘第二集一出場造型，一套價值已超十五萬元。身穿9000元TOTEME大褸，搭配上價值八萬五和兩萬四的BOUCHERON耳環、項鏈，最後背上三萬八的Valextra經典包包。

據悉，《新聞女王2》Man姐今季的造型將更集中於頂級大牌與「天價」單品，再次奠定其女王地位。今季造型更著重以「昂貴」質感堆砌出無可匹敵的氣場，除了依舊霸氣的俐落Power Suit與大褸，重點更在於多款精緻的名貴腕錶、鑽飾及大牌手袋的加持下，於細微處展現其頂級品味。除了《新聞女王2》峰迴路轉的權鬥劇情外，Man姐的「個人時裝騷」亦絕對是另一大焦點，阿佘將再次證明，真正的女王，一出場便能氣場全開，完勝全場！

（酷喵TV@微博）

（酷喵TV@微博）

（酷喵TV@微博）