新聞女王2｜谷婭溦本色出演？　從「零」廣東話到劇集歌女王

《新聞女王2》11月12日播出的第三集，劇中新增角色「小天」的飾演者谷婭溦（Vivian）也成為了網民討論對象。對於這位演員，許多觀眾略感陌生，甚至誤以為她是TVB剛簽約的新人。



谷婭溦在《新聞女王2》中飾演「小天」一角。（ig@viviankoomei）

其實谷婭溦並非初出茅廬的新人，她早在2015年便已簽約加盟TVB旗下的「星夢娛樂」，至今已在香港演藝圈打拼近十年。她的真實人生經歷，幾乎就是「小天」一角的「現實劇本」。

她與「小天」一角最大的共同點，便是同為「港漂」。當年谷婭溦從內地湖南來到香港追尋音樂夢想，面臨的第一個，也是最大的挑戰，便是語言。

「小天」是一個廣東話都說不准的SNK實習生。（《新聞女王2》劇集截圖）

從「一句都聽不懂」到苦練廣東話

谷婭溦曾坦言，初到香港時，她的廣東話水平是「零」。在工作和生活中，她「一句都聽不懂，也一句都不會講」，這讓她備受挫折，與「小天」初入「SNK News」新聞部所要面對的困境不謀而合。

但憑著一股不服輸的精神，谷婭溦從零開始苦練廣東話，透過不斷看電視、聽電台、跟隨老師學習廣東話。這段經歷的磨練，無疑為她詮釋「小天」的堅韌與拼勁，提供了最真實的養分。

谷婭溦從零開始苦練廣東話，透過不斷看電視、聽電台、跟隨老師學習廣東話。（ig@viviankoomei）

觀眾的「最熟悉的陌生人」：《安分守己》原唱

雖然觀眾對演員谷婭溦的面孔不熟悉，但她的歌聲早已透過TVB的劇集傳遍千家萬戶。在克服語言難關後，谷婭溦的音樂才華逐漸顯現。她被譽為「新時代港劇OST女王」，主唱了多首傳唱度極高的劇集歌曲。其中最為人熟知的，莫過於她在《使徒行者2》中演唱的插曲《安分守己》，以及《香港愛情故事》的片尾曲《哭牆》。她的歌聲為她贏得了業界的認可，並在多個音樂頒獎禮上獲得獎項。

谷婭溦的專輯《哭牆》在2021年11月達到了實體及數碼平台銷售的金唱片成績。（ig@viviankoomei）

從幕後獻聲到台前演繹

谷婭溦從幕後獻聲走到台前演繹，迎來了《新聞女王2》中「小天」這個極具挑戰性的角色。這不僅是她演繹事業上的一次重要跨越，更是一次難得的「本色出演」。

有理由相信，谷婭溦將憑藉自己「港漂」生涯的真實感悟，為「小天」這個角色注入最深刻的靈魂。我們期待這位「最熟悉的陌生人」在劇中的精彩表現。

谷婭溦從幕後獻聲走到幕前。（ig@viviankoomei）