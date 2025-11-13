何依婷無緣《新聞女王2》　坦言「努力爭取過」爆因兩大原因缺席

日前《新聞女王2》已在TVB播映。但第一部中飾演「徐曉薇」一角的何依婷卻冇份參演，引起劇迷熱烈討論。近日，何依婷在IG Story透過問答形式，親自回應了缺席續集的原因，直指自己「努力爭取過」。



何依婷在Ig Story透過問答形式，親自回應了缺席續集的原因。（ig@reginahyt）

何依婷在《新聞女王》中飾演的「徐曉薇」由純情小花黑化成機心主播，層次豐富，被視為其演藝生涯代表作。對於未能參演續集，何依婷直言：「有少少可惜，希望可以有《新聞女王3》。」

徐曉薇《新聞女王》劇照（酷喵TV@微博）

面對大量網民追問「徐曉薇呢」、「有冇可能出演新聞女王2呢」，何依婷在IG Story中統一回應。她首先表示：「同大家一樣都好掛住徐曉薇㗎，呢個角色對我的演藝生涯來說非常重要！」

她隨後首度披露內情，坦言：「其實我也有努力爭取過參演～」至於最終為何無緣參演，她歸咎於兩大因素：「但奈何上一季劇情 & 檔期的問題，無辦法出現。」

徐曉薇（《新聞女王》劇集截圖）

雖然無緣第二季，但何依婷亦向劇迷大派定心丸，承諾若開拍第三季，將會全力爭取回歸：「如果有新聞女王3我也會答應大家努力爭取一下，徐曉薇強勢回歸復仇！」

不過，她亦不敢「寫包單」，隨即補充指回歸仍有變數：「但不敢寫包單最後大家會見到曉薇，畢竟公司在電視劇製作上有很多因素需要考慮！」為「徐曉薇」的最終去向留下了伏筆。