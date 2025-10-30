NewJeans vs ADOR合約大戰法院判決出爐　5成員未來動向令人關注

K-pop圈最受矚目的合約大戰終於迎來結果！韓國法院正式判決ADOR勝訴，NewJeans 的專屬合約依然有效。



據《The Chosun Daily》以及《K-Entertainment News》的報道指出，首爾中央地方法院民事合議41部於30日就ADOR起訴NewJeans五名成員確認專屬合約效力一案宣告：

難以認定ADOR存在合約中規定的解約事由行為。

並確認「2022年4月21日簽訂的專屬合約有效」。法院同時裁定，NewJeans 五名成員需承擔本次訴訟費用。

NewJeans成員的照片（IG@newjeans_official）

判決書指出，專屬合約中並無規定閔熙珍必須擔任ADOR代表理事一職。即使她被 HYBE 罷免代表職務，仍可作為社外董事繼續參與制作工作，因此擔任理事並非合約履行的必要條件。法院強調，僅憑閔熙珍被免職，並不足以證明ADOR出現空白，或缺乏履行義務的能力。

換句話說，NewJeans 無法以「閔熙珍被撤職」為由單方面解除合約。

事件背景回顧：

事件可追溯至去年8月，HYBE罷免了其子公司代表閔熙珍後，NewJeans成員於11月向ADOR提出終止專屬合約通知，理由是ADOR合約義務導致信任破裂。在成員們將團體名從NewJeans改為NJZ並開始個人活動後，ADOR在12月提起訴訟，主張專屬合約仍具法律效力，並要求法院禁止成員未經許可從事獨立活動。

今年3月法院批准ADOR的禁令申請，裁定在最終判決出爐前，ADOR仍為NewJeans的合法經紀公司，並下令若任一成員未經ADOR進行商業或個人活動，將被處以每次10億韓元（約544萬港元）罰金。

儘管法院於8月至9月進行多次調解，但雙方均未達成協議。NewJeans堅持與ADOR信任關係已無法修復，而ADOR則反駁稱成員方並無合法解約理由。

此判決被視為K-pop史上最受矚目的合約糾紛之一，也令人好奇NewJeans的未來走向。

