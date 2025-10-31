NewJeans敗訴｜成員宣布上訴拒回ADOR　閔熙珍已開新公司名字曝光

韓國女團NewJeans與母公司ADOR的糾紛已進入司法程序，30日首爾中央地方法院一審判決ADOR勝訴，維持與NewJeans的專屬合約至2029年有效。這意味著已停止活動大半年的五名成員將繼續無法單獨進行演藝活動。



雖然團體在官方頻道仍持續更新庫存影片，但成員們已表明將上訴繼續抗戰。與此同時，被稱為「NJ之母」的閔熙珍已成立新公司OOAK，讓粉絲期待她可能將NewJeans團體收回。

NewJeans近日在官方頻道釋出新影片，以五隻兔子拿著應援棒朝森林前進的塗鴉風格畫面，慶祝粉絲團成立三周年，並邀請歌迷一同慶祝。然而，由於團體目前陷入法律糾紛，粉絲們的心情恐怕並不輕鬆。

韓聯社電視台報導，首爾中央地方法院於30日上午9時50分，對ADOR以NewJeans五名成員為對象提起的專屬合約有效確認訴訟進行宣判。在此之前，法院已接受ADOR要求禁止NewJeans單獨活動的假處分申請。此次法院判決ADOR勝訴，確認將繼續維持NewJeans無法單獨進行任何演藝活動的狀態，有效合約將持續至2029年。

法院認為ADOR公司仍在管理NewJeans，且前期已對團體進行巨額投資，之後也並未因閔熙珍的離開而停擺運作。而被粉絲稱為「NJ之母」的閔熙珍，已經默默展開新計畫。她日前無預警在社交媒體更新限時動態，宣布成立新公司OOAK，並分享了公司標誌的設計巧思，讓粉絲期待她可能將NewJeans團體收回管理。

即使NewJeans暫時沒有公開行程，不過官方IG帳號仍持續更新。（IG@newjeans_official）

目前NewJeans成員已發表聲明表示將會持續上訴，但在漫長的法律程序中，粉絲們只能苦苦等候最終結果。

這場糾紛不僅影響了團體的發展，也讓支持他們的粉絲陷入焦慮等待的處境。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】