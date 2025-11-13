新聞女王2第4集劇情｜何廣沛得罪黃宗澤被炒　同佘詩曼舊情復熾？

TVB劇集《新聞女王2》昨日（12日）終於揭曉佘詩曼的去向，她賣了直昇機的獨家片段後把資金投放在「公開平台」，成為了王敏奕與吳業坤的老闆。王敏奕與吳業坤去報道一宗業主立案法團的新聞時，遇上業主關寶慧拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表泰臣。受到刺激的關寶慧什麼人都不信，只要求見「文慧心」，當佘詩曼現身於關寶慧面前時，她表示要見的是「SNK嘅文慧心」，而非於公開平台的文慧心。

挾持事件持續擴大，高海寧以新聞處新聞主任介入，促成「SNK」與「公開平台」合作做聯播。佘詩曼與李施嬅表面雖不和，但為了事情好，於是最後屈服簽下合作備忘。佘詩曼與王敏奕深挖真相，李施嬅整合資料三方聯手嬴得漂亮的一杖。

黃宗澤當眾解僱主播何廣沛，何廣沛轉頭去找佘詩曼，向佘詩曼表示想念。但其實何廣沛去找佘詩曼的主要原因只是想「求職」，佘詩曼回憶了一下就立即拒絕了他，除了不想再與他糾纏下去外，最主要是因為「公開平台」無法負擔多一位主播的薪金。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

