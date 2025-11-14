金式森林丨龔慈恩無縫騷「癲」級演技　洗版式獲激讚問鼎視后寶座

台慶劇《金式森林》大結局迎來震撼高潮，一向予人溫柔形象、公平公正龔慈恩飾演的「秋伯孃」徹底黑化，她一晚內完美駕馭四場爆seed戲，更上演一幕逼人活剝棚牙的猙獰戲碼，陰森演技配上凌厲眼神，令觀眾看得心驚膽顫。而新播出的《新聞女王2》裏，她繼續飾演「最大BOSS」方太，觀眾亦驚呼：「龔姐同1晚連續2套劇都係叫『方太』，大過癮。」

龔慈恩在《金式森林》中飾演的「秋伯孃」自揭底牌，先是一邊悠閒的泡茶、一邊以優雅又別具城府的奸笑大談人性的醜惡。（劇照）

龔慈恩今次破格的奸角演出之所以震撼，全因與她昔日的溫婉形象形成巨大反差。初出道時，龔慈恩因標緻臉蛋長得像玩偶，獲封「公仔」稱號，是公認的「氣質美人」。1996年，她在劇集《西遊記》中飾演的觀音，慈眉善目、仙氣繚繞，更被譽為「最美觀音」，形象深入民心。龔慈恩極富層次的「癲」級演出，引來網民一面倒洗版式激讚，認為她的演技足以問鼎視后寶座！

龔慈恩在《新聞女王2》中，繼續飾演愛玩弄辦公室政治的SNK News董事長「方太」。（劇照）

有網民對龔姐的演技大讚：

「龔慈恩那個城府極深的演技，八點半以包喻人，九點半以茶喻人，簡直像是新聞女王前傳，平行世界的秋伯孃徹底把方仰天家族的財產吞併，從此自稱方太，之後創立SNK。」



內地網民對龔慈恩的演技大讚。（小紅書＠Mr.Copper）

現實中，龔慈恩的愛情路亦是波折重重，兩度結婚，亦兩度離婚，也許正因為經歷了這些，造就她內斂且精準的演技。1990年她曾與商人霍振華結婚，她在馬來西亞拍劇回港後，發現對方有婚外情，因此決定離婚。龔慈恩之後在台灣拍攝劇集《雪山飛狐》認識比自己小5歲的林煒，當時她初到台灣發展，人生路不熟，國語也不流利，與林煒因為語言相通越走越近。

龔慈恩與林煒於2019年宣布結束20年婚姻。（影片截圖）

龔慈恩與林煒因拍攝雪山飛狐相識。（《雪山飛狐》劇照）

兩人於1999年在加拿大註冊結婚，婚後誕下一子一女，龔慈恩為了照料家庭及子女，逐漸淡出演藝圈。龔慈恩婚後原本與林煒一起在台灣生活，其後她要照顧父親和老爺，所以帶着孩子回到香港生活，兩夫婦因此分隔兩地。

可是在2019年，林煒接受台灣媒體訪問時卻爆出早在兩年前，即是2017年，已與龔慈恩分居，二人辦理離婚手續，並公開跟女總裁劉灼梅（Cora）交往，更說新歡給予他安全感。當時，此消息爆出後，龔慈恩回應主要是因為二人長期分隔兩地，「不同的扎根地和不同的生活圈子讓雙方慢慢地覺得各自都需要有自己空間。子女也很理解及尊重他們的決定。」龔慈恩更大方祝福林煒生活美滿幸福。龔恩慈的兩段婚姻都是寧願灑脫放手，也絕不將就，62歲的龔慈恩，不論外貌上還是愛情上，都能保持自信優雅。