金式森林丨陳曉華一秒冷笑變狠毒演技獲讚　龔慈恩奸笑大談人性

《金式森林》是由無綫與騰訊聯合出品台慶劇，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。在11月11日晚一集中陳曉華一秒冷笑變狠毒勁入戲，轉換自然獲網民激讚成功駕馭7大極端情緒；林志華更預告在《金式森林》結局周中，「秋伯娘」龔慈恩將大騷驚人反差超班演技。



黑化後嘅陳曉華，都好似徹底變咗另一個人咁，尤其最後嗰吓揚眉，勁正。（官方提供圖片）

自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家，衝突間學勤摔毀了仰天留給林澄的音樂盒、嫲嫲則當眾播出仰天只當林澄是「鯰魚」的自白影片，令一直深信仰天深愛自己的林澄徹底崩潰。再加上林澄極信任的高深（羅子溢飾），最終也反過來要求自己搬離方家，雖然高深有奮力為林澄爭取十億遺產，但大感心碎及缺乏知音的林澄堅拒領情，最終更走上黑化之路，身穿全紅長裙大鬧仰天尾七儀式之餘，更召開記者會高調宣稱持有仰天真‧遺囑，遭學禮、學勤踩場對質，火藥味濃……

金式森林丨陳曉華一秒冷笑變狠毒勁入戲

11月11日晚一集又是陳曉華（Hera）晒冷之夜，無論是面對高深及仰天背叛的痛心欲絕，或是以冷艷姿態化身「復仇女王」、向方家火力全開的場口，都釋出了與人設走向極度脗合的情緒與氣場，要冷艷有冷艷、要淒涼有淒涼，Ending數秒的「好呀！睇吓點~」一秒即由冷笑Mode跳入狠毒Mode再折返挑機Mode，轉換相當自然，難怪獲不少網民大讚演技躍進，並因而獲封「周芷若2.0」：「現代版周芷若，絕境變滅絕師太」、「演出了『方家鐵娘子』嘅味道」、「柔，剛，串，狠，慘，激動，無奈等情緒都做到」、「陳曉華喺呢套戲演技又上一層樓」、「Hera『戰神Mode』果然好癲」、「林澄回歸得好有霸氣」、「今集係林澄角色的頂峰演繹，好難掌握駕馭，但陳曉華做得幾唔錯」，並大讚陳曉華喊功確實出色兼有感染力，直指她有袁詠儀的影子：「由悲痛到絕望令人看見都感受到佢嘅心痛」、「Hera個様同把聲好似袁詠儀，柔弱之中帶點強悍」、「很有驚喜」、「陳曉華情感演繹得好細緻」。

說回林澄面對方家＋高深背叛，及自己對方家留戀的一幕，林澄全程哭得肝腸寸斷又無助，當聽到高深要她離開方家時，林澄歇斯底里地一再強調：「我唔要十億，我要留低！」加上同樣勁激動的高深，張力十足。之後在方家門口，林澄淋著雨兼淚如雨下質問高深一幕，林澄：「我到底係乜嘢呀？」高深：「你拎住啲錢，開開心心生活落去啦。」林澄：「我開心唔到呀」、「我好痛呀，你知唔知我真係好痛呀！」錐心的對白、配以Hera痛至顫抖的聲線，及哭至扭曲的五官，完全演活了單純的林澄被所有最愛背叛後的極痛狀態。

對於Hera的表現，監製林志華大為點讚，他透露在長達八分多鐘的「林澄遭方家圍攻」場口，Hera順利一Take過完成整個拍攝，林志華強調，他當時單靠聽Hera講對白，已知道她這場戲必中：「我嗰日冇睇過Cam，淨係聽Hera講對白，都覺得啲感情全部到晒位，結果出嚟效果真係感人，Hera仲喊得好靚、好惹人憐愛。」

金式森林丨龔慈恩驚人反差晒超班演技

11月11日一集另一大焦點，是潛藏方家多年的「沉底鱷」真身終於曝光，她就是之前21集都看似溫文委婉、公平公正的「秋伯娘」（龔慈恩飾）。林志華預告，結局周將會是龔姐演技大晒冷的一周，隨著劇情愈趨暴走的她，將會向觀眾展示前所未有的瘋狂一面，保證極盡官能刺激兼新鮮。對於兩大女主角在結局周齊齊暴走，網民極為受落，紛紛留言期待陳曉華與龔姐飆戲：「陳曉華大鬥龔慈恩，好好睇」！

11月11日一集中秋伯娘自揭底牌一幕亦相當好戲，先是一邊悠閒的泡茶、一邊以優雅又別具城府的奸笑大談人性的醜惡：「貪嗔癡，貪係排第一位。人性就係咁架喇，就算明明係假，佢哋都會當真。」、「知唔知咩係最慘？……而係失而復得後，再失去」。談到林澄，秋伯娘眼神更是充斥不屑及仇恨：「佢有咩咁可憐呀？佢咪又係貪……」之後更跌入仇恨不甘自憐Mode：「講可憐，我可憐咗好多年……我生嘅係長子嫡孫，但我竟然要委曲求全咁服侍佢哋二房，錢就畀佢哋擸晒」，配以Ending的狠毒眼神及無奈失笑，戲味十足。