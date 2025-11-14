Ariana Grande粉紅蝴蝶造型夢幻靈動！出自香港設計師Robert Wun

【Ariana Grande｜香港設計師Robert Wun（雲惟駿）】美國著名歌手Ariana Grande 以一身粉紅色蝴蝶禮服﹐登上特別節目《Wicked: One Wonderful Night》，為即將上映的電影《Wicked: For Good》獻唱歌曲〈Thank Goodness〉。她身穿一襲粉紅色蝴蝶禮服，造型獨特夢幻。

而這件禮服是出自Robert Wun，是首位踏上巴黎高級訂製時裝周的香港設計師，其獨特前衛的設計風格，以及精湛剪裁工藝，在國際上備受認可。一起來認識這位出色的設計師。



Ariana Grande穿上Robert Wu的作品「The Pink Butterflies」

Ariana Grande 在節目中演唱〈Thank Goodness〉時，身穿由Robert Wu打造的「The Pink Butterflies」，這襲粉紅色禮服上的蝴蝶隨著旋律飛舞，如幻似真。而這些蝴蝶是由珠寶設計師Anabela Chan手工打造，以隨意散落的方式縫在禮服上，精緻又靈動。

Ariana Grande穿上Robert Wu的作品「The Pink Butterflies」（IG@robertwun）

Ariana Grande穿上Robert Wu的作品「The Pink Butterflies」（IG@robertwun）

Robert Wun的作品曾被國際巨星演繹

Robert Wun的作品還曾經被多位國際著名明星演繹，包括Lady Gaga、Celine Dion、Beyoncé、Cardi B、惠英紅等，在去年（2024年）Lisa出席在泰國曼谷BVLGARI活動時，所身穿的粉色露肩禮服，也是出自Robert Wun。當時不僅完美襯托出BVLGARI珠寶的璀璨高貴，更被稱重現「人間芭比」的魅力。

Lisa去年（2024年）Lisa出席BVLGARI活動所穿的粉色露肩禮服，也是出自Robert Wun（IG@robertwun）

來自香港的高訂設計師Robert Wun

Robert Wun出生於香港，年少時移居倫敦，在2012年倫敦時裝學院發表畢業設計時被Joyce Boutique發掘，兩年後（2014年）推出了個人時裝品牌 ROBERT WUN，專注於製作訂制服飾。

於2022年獲得ANDAM時尚獎大獎，其後在CHANEL全球時尚事業總裁Bruno Pavlovsky的指導，及支持他申請加入高級訂製時裝。而巴黎高級時裝和時尚聯合會 Fédération de la Haute Couture et de la Mode（FHCM）也通過了他的申請，絕對是對他的創作和工藝肯定。

來自香港的高訂設計師Robert Wun（IG@robertwun）

首位踏上巴黎高訂時裝周的香港設計師

Robert Wun更是首位以巴黎高級時裝和時尚聯合會（FHCM）客座會員身份登上2023年巴黎高訂時裝周的香港設計師，他的首個高級訂製時裝系列以《Fear》為主題，靈感來自日常生活中的恐懼與意外，例如打翻紅酒、淋雨等，將這些日常「意外」瞬間轉化為充滿戲劇性的服飾。

Robert Wun是首位踏上巴黎高訂時裝周的香港設計師（IG@robertwun）