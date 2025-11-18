新聞女王2｜阿佘揭「AI主播」誕生內幕　黃宗澤：死咗都要嚟返工

《新聞女王2》由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。第六集中大玩「人機大戰」，像真度極高的「AI文慧心」震撼登場。佘詩曼更親自揭秘，為演活AI的「生硬感」，事前苦練「機械人演技」，直言「比演自己更難」。



Kingston先斬後奏推出「AI主播」。（《新聞女王２》劇集截圖）

11月17日一集，SNK總監Kingston（黃宗澤飾）利用科技灰色地帶，未經SNK老闆方太（龔慈恩飾）及兩位當事人同意下、推出AI主播「AI主播文慧心」及「AI主播梁景仁」，並聯手前SNK記者、現為網紅的唐芷瑤（陳曉華飾）在網上帶風向推廣AI概念股。事件在網絡引起極大迴響，連帶SNK股價大幅飆升，Diana公司股價被連帶拖冧，因而動搖了對投資公開平台的信心……

唐芷瑤除咗唱好AI概念股，仲順便字字有骨咁唱衰埋Man姐。（《新聞女王２》劇集截圖）

方太同文慧心、劉艷一樣，十分唔認同Kingston嘅做法，只係Kingston用咗股價嚟壓佢。（《新聞女王２》劇集截圖）

Diana投資公開平台嘅信心被動搖。（《新聞女王２》劇集截圖）

面對「AI主播文慧心」同時威脅了新聞專業、新聞道德，及公開平台的「長期飯票」，Man姐連番出招抗衡AI，包括拉攏現職新聞處的許詩晴Cathy合作，可惜因開場白太Mean慘食檸檬……最終，「AI主播文慧心」與真人版Man姐（真人VS AI）在西貢海底發現戰時遺留炸彈新聞現場「決一高下」，Man姐憑藉多年累積的採訪經驗、傳媒地位，及驚人的應變能力和記性，速度與準確度等均拋離「AI主播文慧心」，文慧心又再贏了漂亮一仗！

一場緊湊嘅AI VS真人大戰就展開咗。（《新聞女王２》劇集截圖）

一場緊湊嘅AI VS真人大戰就展開咗。（《新聞女王２》劇集截圖）

佘詩曼為演活AI主播事前落足苦功

由於「AI文慧心」與「AI梁景仁」像真度高、AI感重，包括不自然的笑容、點頭及眨眼，令現實中的網民與劇中網民一樣大為驚艷，並好奇「AI主播」的拍攝過程。就此，佘詩曼在內地受訪時，曾親自拆解「AI主播文慧心」的誕生過程，原來「AI主播文慧心」是AI生成公司透過拍攝阿佘說話及做反應等不同片段搜集數據、並用以生成相關「AI主播」畫面；但即使只是拍攝素材供AI公司搜集數據，阿佘還是相當認真兼落足苦功：「這個挺難的，因為（拍時）我覺得要生硬一點；為了令說話和動作像機器人，我看了很多視頻、看一下怎麼去演一個AI，反正就是比演自己更難。」

佘詩曼為演活AI主播事前落足苦功。（《新聞女王２》劇集截圖）

黃宗澤受訪都要Kingston上身勁入戲

至於「AI主播文慧心」在海邊直播一幕，阿佘透露製作過程是由她先為該場錄下某些數據，並由劇組用AI結合數據生成相關畫面。至於與阿佘一起受訪的黃宗澤，則搞笑地Kingston上身、敦起涼薄老闆款抵死謂：「因為本來佢（George）就係SNK嘅一個工具，幾時想用幾時就可以攞佢嚟用，啱唔啱。佢（George）收咁多錢（人工），所以就算死咗都嚟返工，都係啱嘅！」相當入戲。

（《新聞女王２》劇集截圖）

有網民直指，《新聞女王²》昨晚一集探討了極具爭議性的AI能否取代真人議題，再度展現了劇集探討貼地議題的多樣性、前瞻性及作為製作人的使命感：「看完第6集太爽了，這就是對濫用AI的一種控訴」、「現在AI真的還沒達到播新聞不會露出破綻的程度」、「這個AI課題算是多了不同角度的劇情，還挺不錯，能夠啟發觀眾思考」、「AI由人類創造，所以AI永遠不能戰勝真人」、「不僅呼應了當下AI技術的熱潮，也直面了肖像權、著作權等法律灰區」、「技術可以輔助，卻難以取代新聞的溫度與人文關懷」。

小知識：西貢海域發現戰時遺留炸彈真實事件：

2024年9月，有市民在西貢一帶海域海底，發現一枚炸彈。警方爆炸組處理人員其後確認該枚為二戰時期的日式500磅空投炸彈，爆炸威力足以炸毀一般鋼筋混凝土建築。警方拆彈組人員繼而使用「水下受控引爆」方式將炸彈拆除，拆除一刻大量水花自海中心濺起。