新聞女王2丨蕭定一批維持TVB不良水準　浪費佘詩曼黃宗澤等好演員

《新聞女王2》作為TVB的台慶劇，剛播了一周就大受歡樂，而當中的一些劇情片段同樣了引起網民熱話。電影製作人蕭定一近日接連在網上發表評論，認為該劇「貫徹一向TVB嘅不良水準」，浪費了阿佘（佘詩曼）及Bosco（黃宗澤）等好演員，隨即引發網民熱議。



新聞女王2丨蕭定一大批TVB浪費好演員

作為推出了多部電影和電視劇的製作人蕭定一亦對《新聞女王2》做出了點評，但他的措辭卻更加嚴厲，甚至接連上傳兩段影片來痛斥。他承認製作方面如佈景做得很好，但同時也大批劇本根本就不貼合現實，蕭定一就列舉了第一集的「離譜」情節，指記者竟然可以同時放出幾十架無人機，然後更離譜的是政府無事先警告就直接幹擾，導致無人機全部墜毀，這根本就是毀壞私人財物。

蕭定一大批《新聞女王2》貫徹一向TVB嘅不良水準，嘥咗阿佘同Bosco啲好演員，覺得會引起香港觀眾不滿。（Facebook＠蕭定一）

除此之外，蕭定一還批評了劇集堅持使用的「世界燈」，將整個場景打得燈火通明，即使是酒吧場景也亦然「可唔可以唔好再打世界燈啊？點解要咁堅持？」還有劇中的內地產品植入，「這些產品明明在香港沒有見過」，另一個不合理劇情就是連續拯救電視台的居然是一個剛畢業的內地學生，蕭定一直接話「我相信香港觀眾看到會覺得很生氣，有點太矯枉過正。」

不過他也重申，劇集最大的問題始終在於製作與劇本，貫徹一向TVB嘅不良水準，靠的招數依然是「吵吵鬧鬧」，白白浪費了阿佘同Bosco一眾好演員。