新聞女王2｜倪嘉雯中大生物系高材生　自爆單身6年渴望成熟對象

《新聞女王2》近日強勢回歸在TVB及內地平台優酷熱播。第五、六集中，SNK News引入AI主播，意圖取代真人，引發新聞部大地震。其中，飾演「文家軍」得力幹將冼蔓芝（Amber）的倪嘉雯，憑著其有理想、敢作敢為的形象成功引起網民熱議。



冼蔓芝（倪嘉雯 飾）不滿SNK用AI主播取代真人。（《新聞女王2》劇集截圖）

在第六集中，由冼蔓芝眼見新聞專業被AI踐踏，對高層決策極度不滿，認為「新聞係要人做」，毅然帶頭「劈炮唔撈」。她更成功號召一群理念相同的同事，上演一幕「集體跳槽」的場面。

冼蔓芝和一群同事從SNK辭職跳槽到公開平台。（《新聞女王2》劇集截圖）

《新聞女王2》在內地開播以來，收視與話題度雙贏。有眼尖的網民發現，優酷的劇集封面近日多次出現倪嘉雯飾演的冼蔓芝（Amber），更與女主角「Man姐」佘詩曼（阿佘）並列，足見內地平台對其角色的重視，亦反映倪嘉雯在內地人氣急升。

優酷《新聞女王2》封面（小紅書@信開心會長壽）

對於與阿佘合作，倪嘉雯坦言「發夢都冇諗過」：「可以同佢阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢。」她早前受訪時亦大讚阿佘主動關心照顧後輩、樂於分享經驗，令她大為感動。

倪嘉雯與佘詩曼合照（小紅書@carcarmenngai）

而飾演這位熱血主播的倪嘉雯，現實中亦來頭不小。現年30歲的她，原來是香港中文大學（CUHK）生物系的畢業生，絕對是美貌與智慧並重的高材生。

其實倪嘉雯中學時期已是高材生，畢業於沙田地區名校「聖公會林裘謀中學」，DSE成績優異，該校過往的入大學率高達九成。2017年倪嘉雯於中大畢業，亦曾回中學影畢業相，可見她對母校感情深厚。

2017年倪嘉雯從香港中文大學（CUHK）畢業。（ig@carcarmenngai）

倪嘉雯大學畢業時，亦曾回中學「聖公會林裘謀中學」影畢業相。（ig@carcarmenngai）

早在2020年正式加入TVB前，倪嘉雯已經是小有名氣的YouTuber，拍片分享美妝、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。

早年倪嘉雯在YouTube分享日常生活。（YouTube@CarmenNgai）

有不少網民一早認出，倪嘉雯是《愛．回家之開心速遞》的「御用記者」！倪嘉雯在《愛回家》中多次客串飾演記者及主持人，早已和「新聞界」結下不解之緣。今次在《新聞女王2》中做主播，可謂駕輕就熟，難怪獲讚有主播風範。

倪嘉雯早前已經參與過《愛．回家之開心速遞》中飾演「女主播」。（劇集截圖）

倪嘉雯加入TVB後由低做起，曾是兒童節目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，深受小朋友歡迎。

倪嘉雯兒童節目主持。（ig@carcarmenngai）

此外，她更憑著清純的「GFable」形象，在多部劇集中（如《換命真相》、《雙生陌生人》）飾演女主角的年輕版，被網民封為「少女版專業戶」，更因外型聲線酷似陳自瑤，而有「嫩版Yoyo」之稱。

倪嘉雯在《雙生陌生人》中飾演女主角（陳煒）的年輕版。（facebook@TVB Entertainment News）

雖然形象「GFable」，但倪嘉雯早前接受訪問時曾自爆已單身6年，更笑言不敢同「小鮮肉」拍拖，直指「我思想係比較細路女，係需要人照顧」，渴望尋找能照顧她的成熟型對象。

由YouTuber到兒童節目主持，再到《愛回家》御用記者，今次倪嘉雯憑《新聞女王2》的冼蔓芝（Amber）一角成功出圈，在內地亦人氣急升。不少觀眾都看好她的發展，期待她在「公開平台」有更多發揮機會！