新聞女王2｜6位港姐泳裝上陣船P鬥艷　廖慧儀為演浮屍化白妝下水

《新聞女王2》由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。11月18日一集，圍繞富豪遊艇派對的離奇墮海命案，出動了包括郭珮文（Juliana）、邢慧敏（Sharon）等在內的6位性感港姐。這群新一代女神不僅身材出眾，其中「東張女神」鄧凱文（Eris）更是獻出了她的處女劇集演出。



6位港姐在富豪遊艇派對鬥艷（《新聞女王2》截圖）

11月18日一集《新聞女王²》主題個案，是網紅Paula（廖慧儀Jessica飾）在富豪遊艇派對期間離奇墮海身亡，事件關鍵人物除了是富商小劉生（何啟南飾）、SNK總監Kingston（黃宗澤飾）、還有Paula好友Coco（梁允瑜Chloe飾），以及由邢慧敏（Sharon）、郭珮文（Juliana）、「東張女神」鄧凱文（Eris）、潘明璇（Michelle）等飾演的性感網紅。

值得留意的是，6位「船P網紅」全員港姐出身，身材亦是出名出眾。昨日，其中三位邢慧敏、郭珮文、鄧凱文先後在社交平台大晒靚靚泳裝照，並自我介紹角色名分別為Anna、Tiffany及Miu Miu，「東張女神」鄧凱文更表示《新聞女王²》是她的處女劇集，相當有紀念性。

鄧凱文更表示《新聞女王²》是她的處女劇集，相當有紀念性。（官方圖片）

另外廖慧儀Jessica除分享泳裝美照，還額外分享了拍攝花絮，而當中的「化浮屍妝花絮片」更是極盡震撼！事緣，昨晚有時長一秒左右的鏡頭，交代Paula被發現浮屍海面，正當大家以為是替身時，原來這一秒鏡頭是由Jessica本尊親身上陣，而且背後還花了大量時間化白面部、肩膀及手臂等位置，落妝時間也頗長，一切只是為求演浮屍演得更逼真，相當專業。有部分網民眼見Jessica部分分享片段中，一度出現凍到震的苦況，紛紛留言大讚她專業：「專業演員，加油女神」、「原來條屍係你，真係估唔到」、「凍到震晒，你好專業啊」。

廖慧儀親身上陣演浮屍，好專業。（《新聞女王2》截圖）

浮屍妝making of（官方圖片）

個浮屍妝化得好仔細咁喎。（官方圖片）

落妝過程勁長，臉上面個妝仲要都幾難落。（官方圖片）

6大富豪船P靚女Profile

廖慧儀（Jessica）

飾演案中死者Paula的廖慧儀Jessica，去年憑處女劇《黑色月光》中的「年青版余滿月（楊茜堯角色）」大受好評、被獲讚有演戲天分；當時的亮點是，Jessica其實揮低了很多同公司的勁敵、才成功得到「年青版余滿月」一角。之後Jessica再憑《奪命提示》中的慘死卧底方曉慧再受關注。2020參選港姐的Jessica、當年成功躋身最後十強。除幕前演出外，身為瑜伽導師的Jessica，亦有開設瑜伽中心親自教授瑜伽，又不時在社交平台分享高難度瑜伽動作短片／照片，是圈中知名的瑜伽達人。

廖慧儀分享劇照（官方圖片）

廖慧儀係瑜伽達人（官方圖片）

梁允瑜（Chloe）

Chloe 2021年參選港姐並於20強止步。之前最為人熟悉的作品，是《愛．回家之開心速遞》中的人事部「Mocha」，劇中Chloe不時大晒招牌長腿，成功吸引網民眼球。市場營銷系畢業的Chloe擁有176cm高䠷身形、入行前曾任模特兒的她，不時會在社交平台大晒美好身段，獲網民封為「TVB新一代性感女神」。Chloe在去年台慶劇《黑色月光》中同樣有亮眼演出，其中色誘馬志威的激情場面，更成功吸獲大量關注而成為劇集名場面之一。之後，Chloe與黃又南拍攝TVB Plus節目《關東·路駅十三》時，又因吃刨冰再度成為網絡熱話。

梁允瑜（官方圖片）

梁允瑜喺《黑色月光》嘅演出好搶。（官方圖片）

估唔到食個刨冰都可以Hit爆互聯網。（官方圖片）

邢慧敏（Sharon）

模特兒出身的Sharon，是2022年香港小姐「友誼小姐」得主。去年才加入拍劇行列的Sharon，去年在《法證先鋒VI 倖存者的救贖》中飾演壞秘書Shirley備受熱議，她在劇中的黑絲行政Look獲網民大讚「屈機」，並於網上廣泛流傳。雖然Sharon出名弗到漏油，但原來她的體重曾一度高達70kg，後來因工作關係在短短一個月內激減超過20磅，以毅力成功打造了現時的驕人身材。

邢慧敏（官方圖片）

邢慧敏（官方圖片）

郭珮文（Juliana）

Juliana 2023年參選港姐時憑藉驕人身材人氣爆燈、並成功打入五強。以天然呆馳名的Juliana，入行短短兩年已有不少「代表作」，除了在無綫真人騷《福祿壽訓練學院》中憑著名日本動漫《鬼滅之刃》中的戀柱造型成功吸獲洗版式關注，她連續兩年在無綫台慶贏得大獎（分別是43萬港元存款獎金及2萬5千元大利是），亦是無綫經典事件之一。去年，Juliana收起招牌性感拍攝處女劇《法證先鋒VI 倖存者的救贖》，並因拍劇時企正黃宗澤隔籬進佔「C位」而引起熱話。

郭珮文（官方圖片）

郭珮文（官方圖片）

佢嘅戀柱造型，當時係經典。（官方圖片）

鄧凱文（Eris）

Eris透過參選2023年港姐入行，其後成為無綫王牌節目《東張西望》主持之一、加入「東張女神」系列。Eris由於鬼主意多多、加上經常語出驚人又大膽，故在《東張》外景採訪期間曾炮製不少經典畫面，當年她以孖辮Look採訪福祿壽阮兆祥、李思捷及王祖藍，便因打扮及言行出位成為一時佳話。

鄧凱文泳衣Look（官方圖片）

鄧凱文泳衣Look（官方圖片）

鄧凱文呢個Look，又係好經典。（官方圖片）

潘明璇（Michelle）

Michelle曾先後參與《2019國際中華小姐》和《2023香港小姐競選》，並成功在後者躋身十強，並以擁有驕人身段見稱。

潘明璇（官方圖片）

另昨晚的網紅離奇墮海事件，是改編於2022年泰國女星Tangmo墮海斃命案件，事件震撼泰國社會。當晚Tangmo與友人乘船出海期間出事，同行友人聲稱Tangmo在船尾小便時不慎墮海，然而案情疑點重重，包括在船上發現血漬、同行者說法互相矛盾等，種種疑點均指向Tangmo是遭到謀殺的可能性；最終船上有人被判過失致死罪成……事件至今依然真相未明，並有涉及權貴干預等的推測。