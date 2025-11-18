新聞女王2｜大陸爆紅網民評原因　佘詩曼言不要過於黑化女性關係

《新聞女王2》作為TVB的台慶劇，剛播了一周就大受歡樂。又因為《新聞女王2》是無綫與優酷聯合出品，所以該劇早前就已在大陸視頻網站優酷搶先播出，並先後成功進展內地9大榜Top 1，抖音#新聞女王2 主話題播放量更逾19.5億（19.5億+）。有網友評價到《新聞女王2》的爆紅是大陸觀眾對長期以來「女性成功必須依賴男性權力」敘事的反抗。



《新聞女王2》大陸宣傳圖（微博@新聞女王官微）

《新聞女王2》爆火內地

《新聞女王2》目前已經在優酷平台播出18集，播出期間有觀眾對劇中的廣告植入與打光提出了異議，但憑藉著優秀的劇本與演員演出，該劇依然成功登上熱搜。11月17日官方宣佈停更兩天，但是依然抵擋不了觀眾對於該劇的熱情，讓其在停播兩天依然佔據著熱搜榜TOP 2的位置。這一現象表明《新聞女王2》在內地的爆火不是一時的，而是觀眾真心喜愛的結果。

《新聞女王2》在停播兩天依然佔據著熱搜榜TOP 2的位置。（優酷平台）

在大陸社交平台小紅書上，就有不少網民上傳自己對於《新聞女王2》的喜愛，其中不乏有對女主角佘詩曼的熱愛，亦有對「文家軍」和各位配角的顏值氣質的讚美，還有對BOSS黃宗澤的讚賞，更甚者有從劇中人物感悟出人生哲理的。劇本有趣，演員有實力，讓《新聞女王2》成為了今年來少有的能在大陸爆火的港劇。

+ 1

《新聞女王2》爆火原因被評是女性力量

在Threads上，有博主總結了《新聞女王2》於中國大陸爆紅的原因：

「大陸影視市場缺乏女性自主、職場實力以及權力鬥爭的題材。《新聞女王》爆紅，是大陸觀眾對長期以來「女性成功必須依賴男性權力」敘事的反抗。在大陸劇中，不少女角色需要「霸道總裁」在事業上提供支持，而《新聞女王》則截然不同。

相對上，《新聞女王》的女角色自主自己的人生，將「慾望」兩個字寫在臉上，將事業野心視為美德。即使是某些「花瓶」角色，她的成功亦是建立在其出眾的個人能力和「大局觀」之上，而非單純的美貌。

另外，微妙影射TVB現實中的高層鬥爭，也增加了大陸觀眾對香港媒體文化的窺探興趣。」



有博主總結了《新聞女王2》在大陸爆火的原因。（Threads@orochi150）

對於該點，日前《新聞女王2》總監製鍾澍佳和演員佘詩曼接受優酷平台訪談時就提出了自己的觀點，鍾澍佳表示：「對女性而言野心不是貶義詞，有時候甚至是一個優點。」佘詩曼更言：「影視劇不要過於黑化女性間的關係，女性很多時候非常擅長合作、共同進步。」「雖然現在大家都說男女平等，但是真的平等嗎？」不得不說阿佘真的很敢講，從這也能透漏出為何《新聞女王2》會成功，因為它揭示了女性的成功是建立在自己的能力與努力上，而非單純的是靠美貌。