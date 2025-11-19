新聞女王2｜陳曉華黑化2.0版本回歸！為報仇設局逼Man姐下跪？

TVB台慶劇《新聞女王2》劇情進入白熱化，唐芷瑤（陳曉華 飾）的「黑化2.0」版本，其復仇手段的「癲狂」程度，已令網民睇到咬牙切齒！



（《新聞女王2》劇集截圖）

唐芷瑤1.0：為上位當眾下跪

在第一輯中，唐芷瑤還是「1.0」版本，初期尚帶幾分純良，但亦充滿野心。因砸破他人車窗被Man姐（佘詩曼 飾）開除，為了懇求Man姐原諒並「收留」她，不惜放下尊嚴在SNK 新聞部當眾下跪。在得不到原諒後還跑去求George（馬國明 飾），結果反被George狠狠嫌棄。當時的唐芷瑤，是SNK食物鏈的最底層，被Man姐踢走，亦被George視為棄卒。這份雙重屈辱，正是她「黑化」的最大動力。

唐芷瑤初期尚帶幾分純良，但亦充滿野心。（《新聞女王》劇集截圖）

唐芷瑤為求留在SNK下跪求Man姐（《新聞女王》劇集截圖）

唐芷瑤2.0：為報仇設局陷害

在最近熱播的《新聞女王2》中，唐芷瑤搖身一變成為手握流量的KOL。更關鍵的是，她不再是孤軍作戰，而是成功「攀上」新勢力——古肇華（黃宗澤 飾）。唐芷瑤對曾經的下跪一直耿耿於懷，在古肇華的引導下，利用KOL的身份一直發動輿論攻擊、設局陷害昔日的上司Man姐。

唐芷瑤受古肇華引導，利用輿論攻擊Man姐。（《新聞女王2》劇集截圖）

復仇手段「無底線」：食人血饅頭

唐芷瑤2.0的復仇手段可謂「無所不用其極」，完全拋棄了新聞底線：第七集中，狂吃「人血饅頭」。 最令觀眾憤怒的，是她利用「林寶拉之死」大造文章。她反覆在節目中消費林寶拉的死訊及其家人的悲傷情緒，表面扮作關心林寶拉的媽媽，實則卻一直將矛頭指向尋找林寶拉死亡真相的Man姐。

唐芷瑤設局陷害Man姐（《新聞女王2》劇集截圖）

唐芷瑤在第一輯中跪求Man姐，第二輯她要利用輿論、悲劇、甚至新盟友，設局陷害Man姐。這場由「下跪」引發的恩怨，已經成為唐芷瑤的心結。在接下來的劇情中又會怎樣發展，是否能讓唐芷瑤如願成功逼Man姐下跪？