胡彥斌易夢玲被曝疑似戀愛　女方半年前有緋聞　男方與前任是同行

內娛明星胡彥斌與易夢玲近日被多名大陸網民在馬爾代夫拍攝到疑似戀愛視頻，影片中胡彥斌摟着易夢玲自拍，易夢玲主動踮腳親吻對方，隨後兩人牽手漫步海灘。（網上圖片）

2025年11月20日，有網民在馬爾代夫偶遇胡彥斌與易夢玲親密互動，包括海邊接吻、摟抱及自拍等。後續網民查證其抖音賬號，易夢玲的碎花裙、墨鏡造型與其社交平台動態一致，兩人佩戴同款綠松石手錶，且IP地址位於馬爾代夫。兩人的戀情隨即被曝光，連同女方半年前緋聞與前男友一同登上微博熱搜榜。

易夢玲6月被曝與王勉戀愛

2025年6月，多名網民在韓國首爾漢南洞偶遇王勉與一名女性同行逛街。因該女性背影穿搭風格(如微卷長髮、時尚裝扮)與易夢玲高度相似，且易夢玲工作室此前公布的6月行程包含首爾活動(後刪除)，引發戀愛猜測。（網上圖片）

事件曝光後，王勉好友陳赫在其微博評論區直接留言「你和誰逛街？我也想知道」，被網民解讀為間接吃瓜，進一步發酵傳聞。

後續王勉在機場被人當面追問時僅回應「你快走吧」，未直接否認或承認戀情。而易夢玲全程未回應，工作室僅刪除行程動態，未發布任何聲明。

胡彥斌與易夢玲前男友是同行

據悉胡彥斌與易夢玲前男友馬思唯同為歌手，兩人戀情曝光後大量網民湧入馬思唯抖音評論區。易夢玲與馬思唯曾在2020年官宣戀愛，兩人在熱戀期間高調互動，包括但不限於合體出席活動（如2022年AFGK開業牽手亮相，參加婚禮摟腰合影）、共同合作MV《賣火柴的小女孩》《黑馬》、馬思唯歌詞裏直白示愛（如「我來演你的MV，你把我寫進歌裏」）。

易夢玲與馬思唯曾在2020年官宣戀愛，兩人在熱戀期間高調互動，共同出席活動。（網上圖片）

但是到了2023年1月，雙方社交媒體取關，馬思唯專輯發布《明天》《冠軍情歌》等四首「分手曲」，歌詞含「忘掉ex girl」「徹底忘記你需要時間」等。

胡彥斌易夢玲戀情曝光後，大量網民湧入馬思唯抖音評論區進行刷屏：

「哥不能emo了感覺我比你先知道。」

「易夢玲跟胡彥斌談咯，分你看哈撒馬師。」

「馬師不哭，至少胡彥斌不敢問爽不爽。」



當然亦有網民覺得這種行為十分無禮，不尊重人：「人家也有女朋友 去人家評論區發這些幹嘛 都分那麼久了。」