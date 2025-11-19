喻恩泰史林子婚變連番反轉：夫妻互戴綠帽　轉移全副身家離婚訴訟

內地演員喻恩泰因飾演《武林外傳》「呂秀才」一角而為人熟知，近日捲入與妻子史林子的離婚訴訟風波，事件發展連番反轉，情節之複雜已超越電視劇。



喻恩泰曾飾演《武林外傳》呂秀才一角。（微博＠夢華三秋綰）

先是男方被指控「拋妻棄子」及「轉移財產」，繼而有聲稱雙方共同好友者大爆女方婚內出軌「猛料」，惟劇情並未結束。隨後喻恩泰更被拍到與一位已婚律師親密同行，使公眾對這宗婚變案的道德責任歸屬，陷入一場激烈的羅生門爭議。

喻恩泰與史林子於2015年結婚並育有一兒一女。（微博@娛庭若塵緣）

首階段：男方遭控「冷暴力」與「轉移資產」

這場風波始於內地資深娛記卓偉的爆料，據指，喻恩泰與太太史林子已分居兩至三年，期間男方疑似採取「冷暴力」策略，包括單方面拉黑妻子聯絡方式、停付子女撫養費及居住公寓的租金，迫使史林子攜帶子女搬離高級公寓。

卓偉爆料。（微博@優點娛樂）

另外，受矚目的是對資產轉移的指控，據爆料稱，在離婚訴訟前夕，喻恩泰於2023年將存放於史林子老家別墅內約300餘箱茅台酒搬走，外界估值高達500萬人民幣。此舉被質疑為意圖在離婚前「惡意轉移共同財產」，現時喻恩泰名下存款亦被爆料疑似清零。

這宗備受關注的離婚訴訟已於11月14日進行二次開庭，但喻恩泰本人缺席，僅由律師出庭表明「同意離婚，財產依法分割」的立場。

反轉：女方被爆婚內已出軌

正當輿論一面倒傾向女方之際，事件出現戲劇性大反轉。有自稱是雙方共同好友的帳號發布長文，以詳盡內容反控史林子。

自稱是雙方共同好友發文控訴史林子婚內出軌。（微博＠沉穩的石頭愛攝影）

長文指控史林子婚內多次不忠，包括：在2015年懷孕期間，與舊情人曖昧「撩騷」，聊天記錄更一度被對方妻子曝光至喻恩泰的社交平台評論區；產後史林子以「本狼哥」等網名結識多人，更被指於2022年與一名游泳教練長期保持親密關係，甚至曾帶對方回家居住，並以「携程客服」作備註掩飾。史林子更將閨蜜團組成反偵察小組，在外面約會時，閨蜜團輪班為其打掩護。

爆料者稱喻恩泰通過手機數據還原發現真相，分居後寫下365篇手稿寄託對子女的思念，但被史林子阻止探視。

再度反轉：喻恩泰被拍與已婚律師親密挽手

在女方被爆出軌後不久，有媒體拍到喻恩泰本人「親密證據」。他被目擊於二次開庭後不久，在寧波某酒店與一位已婚女律師張敏進挽手同行，互動舉止甚為親密。

喻恩泰被拍與已婚律師親密挽手（微博@優點娛樂）

據悉，該名律師張敏進目前亦正經歷婚變，其丈夫葉子民已因女方婚內不軌而提起離婚訴訟。喻恩泰的此番舉動，令部分輿論再度將道德責任指向男方，質疑其在婚變訴訟期間的行為操守。