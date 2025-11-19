唐嫣羅晉被曝疑已離婚　雙方分居1年半育有一女　至今未發聲明

內娛明星唐嫣羅晉日前被曝兩人已離婚，因大陸社媒微博有網民匿名投稿「＃曝內娛著名恩愛夫妻離婚」，瞬間引發激烈討論。網民爆料唐嫣和羅晉雖然結婚7年，但分居時間超過1年半，且社群長期無互動，雙方疑似已經離婚。期間亦有網民傳出夫妻同遊上海迪士尼樂園的照片，反駁離婚傳言。目前該話題目前已霸佔微博熱搜榜兩天，但雙方並未出面澄清闢謠。



因大陸社媒微博有網民匿名投稿「＃曝內娛著名恩愛夫妻離婚」，內娛明星唐嫣羅晉被曝已分居一年半且兩人已離婚。（微博圖片）

唐嫣羅晉離婚丨微博爆料引猜疑

2025年11月18日，有微博用戶自稱通過「綜藝從業者朋友」獲悉，一對「特別甜的中年明星夫妻」已秘密離婚，為保護事業和孩子維持表面體面，但未透露具體姓名。該話題閲讀量迅速破萬，引發全網競猜。

有網民就整理了唐嫣羅晉結婚以來的行程時間線，發現雙方一直都聚少離多，且日前已經爆料雙方已分居一年半，推斷「已秘密離婚的夫妻就是唐嫣和羅晉」。

有網民就整理了唐嫣與羅晉結婚以來的行程時間線。（微博圖片）

唐嫣羅晉離婚丨曾被評內娛模範夫妻

回顧了唐嫣與羅晉的婚姻，兩人因戲生情，曾合作過多部電視劇，包括《亂世佳人》、《X女特工》、《克拉戀人》和《錦繡未央》等。2016年，在唐嫣生日當天，羅晉通過微博公開了戀情；2018年，兩人宣佈結婚喜訊，並在維也納低調舉行了婚禮；2019年，唐嫣宣佈懷孕，隨後生下一女。兩人在婚後很少公開展示家庭生活，但因雙方多次的探班互動一直被視為娛樂圈的模範夫妻。

唐嫣與羅晉與2018年結婚。（網上圖片）

對於結婚後如何平衡工作與生活的問題，唐嫣此前就在節目中談及與丈夫羅晉的相處之道：

其實因為我們是同行，所以我們是相當理解對方的工作性質。相處的時候就知道會異地，分居兩地的，所以一直到現在建立家庭，也是很正常的這樣一個習慣。中間有假期的時候會碰到一起，或者說他中間拍完戲會飛回上海。其實大家都非常知道，相處的時間是非常珍貴的，所以反而會非常珍惜。

2019年，兩人女兒出生後，雙方就分享會採取「避開繁忙時間帶娃」模式平衡事業家庭，比如唐嫣拍《繁花》時羅晉就減少拍片顧家，羅晉長期拍戲時唐嫣也會貼心探班。

與此同時，亦有網民在網上指出唐嫣與羅晉離婚訊息不實，該網民指出他在2025年8月上海迪士尼遊樂園見到唐嫣羅晉夫妻一同遊玩，而且10月唐嫣工作室還放出了一家三口在公園玩耍的家庭Vlog，似乎也驗證了該位網友的說法。

網民指出他在2025年8月上海迪士尼遊樂園見到唐嫣羅晉夫妻一同遊玩。（網上圖片）

唐嫣羅晉離婚丨商業「解綁」是離婚前兆？

雖然唐嫣羅晉離婚只是傳聞，但有網民查詢了兩人名下公司，發現夫妻倆並無商業關聯。唐嫣名下有9家公司，但早就在2020年開始清理名下企業了，現在僅2家為存續狀態，分別是重慶合盛文化傳播有限公司、東陽橫店唐嫣影視文化工作室，其餘7家已註銷。羅晉名下有4家公司，僅羅晉（上海）影視文化工作室為存續狀態，其餘3家已註銷。

此前有傳聞稱唐嫣羅晉雙方合夥投資，但查詢後發現兩人自始至終都沒有合開過公司，這無疑讓網民猜測夫妻雙方徹底商業「解綁」難道真的是為了離婚嗎？

有網民查詢了兩人名下公司，發現夫妻倆並無商業關聯。（網上圖片）

儘管離婚傳言在網上引發熱烈討論，但唐嫣與羅晉均未作出回應，雙方工作室亦未對該離婚傳聞作出聲明。