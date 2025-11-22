芷珊再約王嘉爾｜Jackson粉絲獲邀上台貼身互動　黃牛飛炒至兩萬

一連兩集台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》，無綫最佳節目主持黎芷珊再度近距離直擊國際頂流歌手—王嘉爾 Jackson Wang個人第二次世界巡迴演唱會首兩站曼谷及澳門。



綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》再度近距離直擊國際頂流歌手—王嘉爾 Jackson Wang。（官方圖片）

香港出生、韓國出道的Jackson，全球各大社交媒體追蹤人數超過一億，2023年人生第一次世界巡迴演唱會足跡遠至巴西、智利、墨西哥、北美洲甚及歐洲等超過30個城市。

Jackson化身創意總監親自操刀幽靈城堡

原來這次世界巡迴演唱會Jackson身兼多職，擔任統籌和總監的他，由服裝、舞蹈編排、燈光和舞台效果等全部親自參與，充滿誠意。為了將演唱會做到極致，Jackson率領來自世界各地共70人專業團隊展開預計為期三年的音樂之旅。Jackson另外還化身創意總監，花了八個月時間籌備及兩個月時間搭建「幽靈城堡」，並率先於泰國登場，芷珊這次亦適逢置身現場直擊盛況。

世界巡迴演唱會Jackson身兼多職，擔任統籌和總監，由服裝、舞蹈編排、燈光和舞台效果等都親自參與。（官方圖片）

Jackson亦化身創意總監，以八個月籌備、兩個月搭建而成的「幽靈城堡」於泰國登場。（官方圖片）

其實Jackson威水史豈止咁簡單，2022年Jackson化身magic man發行第一張全英文實體專輯，登上美國Billboard 200專輯榜第15位，創下華人歌手歷史上最高排名；2025年Jackson再次改寫歷史，全新專輯發行首周即空降Billboard專輯榜第13位，成為首位連續兩張專輯打入同一榜單前十五位的華人歌手，奠定了Jackson國際樂壇的地位。

王嘉爾連續兩張專輯打入Billboard前15創華語歌手新里程。（官方图片）

親赴泰國直擊Jackson巡唱盛況的芷珊，還穿梭街頭與Jackson的巨型宣傳海報及花式應援宣傳物品打卡，保證觀眾目不暇給。除了海量粉絲應援物品，不少粉絲更由世界各地飛赴泰國支持Jackson巡唱頭場，有鐵粉接受芷珊訪問時透露，Jackson門票一票難求，不但有人要排兩晚通宵撲飛，亦有不止一位粉絲指黃牛飛最貴竟炒至兩萬港幣一張，十分誇張。

曼谷會場內外遍佈Jackson應援海報。（官方圖片）

演唱會場外候場粉絲氣氛熾熱，不少來自俄羅斯、韓國及內地的觀眾遠道而來為支持Jackson。（官方圖片）

Jackson表示：好感激泰國嘅觀眾，擁有嘅時候要珍惜，同埋係要知道點解你有，即係人哋俾你，唔係你話你做咗啲乜嘢好鬼勁，You don't deserve it，所以點解我每次嚟我都會感激呢個opportunity。（官方圖片）

出名是「寵粉狂魔」的Jackson，今次貫徹與VVIP 粉絲影相傳統—每場與350名VVIP粉絲單獨合影之餘，還在巡唱環節中加插了邀請粉絲上台的環節；被選中的四名幸運粉絲，可超近距離與Jackson「貼身」互動，包括拖手、對望及摸面等，相當震撼！其中一名有份上台的幸運粉絲，事後接受芷珊訪問時表示：「今日係我30歲生日，呢個係我完全諗唔到嘅生日禮物，好激動好幸運。」至於合影安排，亦獲粉絲一致好評：「真係好少藝人會做到咁」、「好sweet，有啲似發緊夢。」有粉絲更向芷珊透露了Jackson另外兩大寵粉行為：「佢經常回覆粉絲、同埋會睇晒粉絲畀佢嘅留言，佢真係用咗好多時間同Fans互動。」

Jackson出名「寵粉狂魔」，每場演唱會都會與350位VVIP粉絲單獨合影機會。（官方圖片）

幸運粉絲可以上台同Jackson超近距離互動。（官方圖片）

有一個有幸上台的粉絲事後表示：今日係我30歲生日，呢個係我完全諗唔到嘅生日禮物，好激動好幸運。（官方圖片）

Jackson巡唱Encore環節，還會邀請家人及好友上台開派對，Jackson更毫不吝嗇的與父母在台上溫馨互動，超級乖仔。Jackson父母接受芷珊訪問時，亦對Jackson讚不絕口。Jackson媽媽：「挫折入面見到佢成熟咗。」Jackson爸爸：「逆境係有一個適應過程，但我覺得佢內心仍然好堅強。」

演唱會Encore環節亦會邀請家人、好友及隨機粉絲上台同樂，派對氣氛高漲。（官方圖片）

本周日（23日）首播的《芷珊再約王嘉爾》，還會360展現Jackson鏡頭背後，台下鮮為人知的活潑一面，萬勿錯過。