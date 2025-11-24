胡彥斌戀情羅生門　易夢玲稱激吻影片是AI　男方卻坦城：沒想瞞著

內地歌手胡彥斌被曝與小16歲易夢玲在馬爾代夫海邊激吻的畫面，爆出兩人疑似戀愛中，引起網友熱議，而兩人事後終於回應了，卻雙方不同調！



內媒《紅星新聞》報導，易夢玲接受電話採訪時，回應稱影片是AI的，關於與胡彥斌關係則未回應。

胡彥斌被曝與小16歲易夢玲在馬爾代夫海邊激吻的畫面（微博@橘子娛樂）

但隨後其友人「二毛坨子」發文，直指《紅星新聞》打的是易夢玲私人號碼，並批《紅星新聞》「劈頭蓋臉地問這些事情」，而「影片AI」的說法是易夢玲在誤以為對方是私生（瘋狂粉絲）的情況胡亂說回應的，之後知道是媒體，再轟易夢玲的回應經過剪輯且莫名其妙上了熱搜，直嗆《紅星新聞》是「三流媒體」。

易夢玲友人批評《紅星新聞》、胡彥斌向粉絲分享心境：

不過對於「二毛坨子」所言，《紅星新聞》在其報導貼文下留言回應，表示「採訪通訊方式經公開信息查詢獲得，採訪時明確告知易夢玲號碼來源，對惡意詆毀保留法律權利。」

然而，更尷尬的是，網絡傳出疑似胡彥斌22日凌晨回應粉絲的聊天紀錄，他空降粉絲群，寫下：

沒有想要瞞著，也沒有義務向全世界匯報。

顯然是認了戀情。

易夢玲（Instagram@yimengling）

他也向粉絲道歉，表示很感謝粉絲一直為他說話：「知道你們承受了很多，萬分抱歉。」網友看到疑似胡彥斌心聲，認為他正常戀愛沒義務向任何人交代，並沒有錯。

