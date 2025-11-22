創作才子傳熱戀小16歲網紅易夢玲 被拍到牽手走出酒店再一同回家
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
以《男人KTV》走紅的中國大陸創作才子胡彥斌與小16歲網紅易夢玲海邊激吻、甜蜜自拍照曝光，疑熱戀瞬間登上微博熱搜，目前雙方皆未對此有所回應，不過大陸八卦媒體隨即再公開曾拍到胡彥斌與易夢玲牽手走出酒店的畫面。
大陸八卦自媒體「瓜田寒姐」再胡彥斌與易夢玲被網友撞見在馬爾代夫甜蜜約會的畫面後，再公開早前所拍到的畫面，胡彥斌先到酒店找易夢玲，隨後兩人牽手一起走出酒店。
八卦媒體還描述當時兩人甜蜜互動：「胡彥斌摟住易夢玲的腰，易夢玲則小鳥依人靠在胡彥斌身上求貼貼」，兩人牽手過馬路，並一起回到胡彥斌的家。
點圖放大瀏覽：
對於兩人戀情，有網友驚訝：
「知道兩人關係時都已經親上嘴了」
「胡彥斌就是喜歡美女」
也有網友祝福兩人，甚至覺得有可能會結婚。
42歲的胡彥斌過往戀情中最為人熟知的，就與2015年時與女星鄭爽的一段情，甚至分手後還一度傳出復合、訂婚等消息，但未被證實，對於戀情兩人沒回應過，但鄭爽自傳中曾談戀情，雖未點名，但胡彥斌當時PO文支持的態度，外界解讀他便是鄭爽文中男主角。
更多易夢玲的相片：
+21
現年25歲的易夢玲有「最美校花」之稱，她從模特兒轉型為美妝穿搭時尚博主，隨後曾參與真人秀節目，更加盟影視劇。而易夢玲過往知名戀情則為2020年與說唱歌手馬思唯的一段情。
胡彥斌易夢玲被曝疑似戀愛 女方半年前有緋聞 男方與前任是同行姚焯菲拖實李克勤大仔戀情疑升溫 女方嬌羞甜笑更公然耍花槍珍妮花安妮絲頓單身多年官宣新戀情 人生教練男友激似畢列谷巴Katy Perry與加拿大前總理杜魯多官宣戀情 生日拍拖睇脫衣舞騷爆肌男星與烏鴉張耀揚唱K戴婚戒疑再婚 6月爆新戀情走出綠帽疑雲
延伸閱讀：
網瘋傳「羅志祥結婚生子」！ 工作室硬起來發聲明：堅決追責到底
35歲黃沐妍卵巢早衰仍自然受孕！「子宮嚴重沾黏如起司」曝備孕心路歷程
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】