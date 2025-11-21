TWICE一成員將缺席<THIS IS FOR>香港演唱會　公司確認患了這疾病

TWICE本周末高雄開唱，成員今分批抵台，不過公司發聲表示彩瑛生病，確定缺席高雄演唱會，TWICE「9缺1」無法以完整體開唱。而粉絲們更擔心彩瑛身體健康，希望她好好休養。



TWICE經紀公司JYP娛樂11月20日晚間突發公告，宣布成員彩瑛因健康因素暫停活動：

彩瑛近日被診斷出血管迷走神經性昏厥，經專業醫療團隊的諮詢與詳細檢查後，她一直在休養，但最終得出需要更多恢復期的結論。

並指出：「經過長時間討論後，決定暫時停止所有活動，專注於治療、穩定狀態與充分休息。」

彩瑛（Instagram@chaeyo.0）

除了本周高雄演唱會，香港、曼谷場次彩瑛也必須休養無法參與，公司聲明中提到彩瑛心情：

對此她本人也深感遺憾。對於自10月底以來無法參與粉絲活動及世界巡迴的部分，她再次向粉絲表達歉意。

根據《元氣網》過往報導，土城醫院心臟內科醫師蔡明龍指出：「大多人發生迷走神經性昏厥是突然受到刺激，血壓瞬間下降，無法支撐身體，心跳也下降，最後出現瞬間昏厥情形，大部分不會致命，只要趕緊坐下或躺平就可恢復。」

但若發作時身旁無人及時扶持，恐因昏厥導致頭撞到地板、桌子，就可能出現生命危險。

而本月初女星泫雅在澳門「Water Bomb」演出時突然昏倒，癱軟在舞台上嚇壞粉絲，她事後報平安雖未說明昏倒原因，但網友猜測原因恐怕就是她有血管迷走神經性昏厥。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】