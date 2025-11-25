華莎朴正民青龍獎「婚禮級」互動　網民：好像參加了一場婚禮！

韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」圓滿落幕，除了玄彬、孫藝珍這對世紀夫妻檔的甜蜜同場成為焦點外，MAMAMOO成員華莎（Hwasa）與實力派影帝朴正民（Park Jung-min）的一段突擊表演，更以超強CP感席捲全網，引發網絡社群的極大迴響。



華莎與朴正民復刻MV中拿紅色高跟鞋的經典情節。（YouTube@KBSEnt）

華莎當晚以一身貼身白色長裙，赤腳在台上獻唱其Solo新曲《Good Goodbye》。正當表演進入高潮，鮮有接拍愛情片的「演技派怪才」朴正民突然現身，手持一雙鮮紅高跟鞋走向華莎，兩人眼神交匯，將MV中的經典情節搬到頒獎禮舞台上演，甜蜜氛圍瞬間「甜爆」現場。

《Good Goodbye》MV片段。（YouTube@HWASA_maria）

華莎與朴正民一起跳舞。（YouTube@KBSEnt）

華莎與朴正民超有cp感。（YouTube@KBSEnt）

鏡頭捕捉到台下多位藝人的反應，包括宋慧喬、孫藝珍與玄彬等人都看得「眼冒愛心」、拍手叫好，眼神中充滿了八卦與姨母笑。

台下藝人反應，眼神中充滿了八卦與姨母笑。（YouTube@BlueDragonAwards）

孫藝珍與玄彬眼神中充滿八卦。（YouTube@KBSEnt）

華莎與朴正民這段近4分鐘的互動片段在韓國社群媒體上瘋狂洗版，被網民譽為「本年度最強非CP組合」。大眾的「心動感」完全爆發，紛紛留言「跪求」二人在一起：

「觀看這段表演有如參加一場甜蜜婚禮」

「華莎和朴正民把觀看表演的演員，都變成了婚禮的賓客。」

「民，求求你，你就演一次愛情劇吧，拜託了。」

「希望他們能在1月1日登上Dispatch（D社）的封面。」

「看這個影片的次數，比看我寶寶一歲生日派對影片的次數還多！」



《Good Goodbye》音源強勢逆襲

據悉《Good Goodbye》這首歌早於一個月前發行，且華莎已結束所有打歌行程。而因這次「青龍效應」威力驚人，除了帶來空前熱度外，更直接推動華莎的《Good Goodbye》在多個韓國主流音源榜（包括Melon、Bugs等）上實現「逆襲」登頂，實現銷量與串流數據的「逆襲」，成功登上多個實時榜單的榜首位置。

華莎的《Good Goodbye》登上Melon的榜首位置。（Melon截圖）

華莎的《Good Goodbye》登上Bugs的榜首位置。（Bugs截圖）

「迷妹」成功追星

據悉，朴正民能成為MV男主角，源於華莎的親自邀請。她以手寫長信向這位自己欣賞多年的演員發出邀請，並成功促成了這次難得的跨界合作，華莎的「追星成功」經歷也成為了粉絲間的熱門話題。