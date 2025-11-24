金宇彬申敏兒結婚｜男曾患鼻咽癌電療35次！小心7症狀+4食物預防

鼻咽癌｜金宇彬於日前（11月20日）官宣將與申敏兒在12月20日舉辦婚禮，結束十年愛情長跑，此消息一出，粉絲們紛紛留言為他們的患難愛情獻上祝福。2017年金宇彬確診鼻咽癌，經歷了3次化療和35次放射治療。 鼻咽癌在男性最常見的癌症中排第十位，佔癌症死亡總數的1.7%。鼻咽癌有什麼症狀，又該如何預防呢？



金宇彬申敏兒結婚，男曾患鼻咽癌電療35次（網上圖片）

金宇彬申敏兒結婚 手寫信官宣

11月20日，金宇彬在社交平台上傳一封手寫信，正式官宣與申敏兒結婚，婚禮將在12月20日於韓國首爾舉行，以非公開形式，僅邀請雙方親友和親戚。這對「純愛戀人」要升級為「純愛夫妻」終成眷屬，粉絲們感到非常開心，祝福聲浪席捲社交媒體。

金宇彬手寫信官宣（angela__99s@threads）

金宇彬申敏兒結婚 患難真情十年愛情長跑

2015年金宇彬與申敏兒公開戀情，兩人相互扶持，至今已相戀十年。在2017年的時候金宇彬確診鼻咽癌，這對他的事業和生活都帶來了巨大的打擊，面對突如其來的噩耗，他坦誠道：多麼希望只是一場夢。但他選擇勇敢面對，暫停所有工作，全身心投入到治療中，在這段艱難的時期申敏兒一直陪伴在他身邊，給予他堅定的支持成為他戰勝病魔的最大力量。據韓媒報道，每次金宇彬去醫院治療，身邊總有申敏兒的身影。如今，這份患難見真情的十年愛情，最終修成正果。

金宇彬申敏兒結婚，患難真情十年愛情長跑（NAVER）

鼻咽癌｜較常見於華南地區 多發生在男性身上

據韓媒報道，金宇彬在片場時出現流鼻血、喉嚨痛等情況，但他因為擔心影響電影進度，所以一直沒有去就醫，直到朋友勸他去檢查，才發現罹患鼻咽癌且已經不是初期了。

鼻咽癌是一種起源於鼻咽部黏膜上皮細胞的惡性腫瘤，主要的風險因素包括遺傳、EB病毒感染、常吃醃製食物以及吸煙等，較常見於華南地區。根據香港衛生署的資料顯示，鼻咽癌在香港最常見的癌症中排第14位，在男性最常見的癌症中排第十位，多發生在男性身上，每88位男性中就有1位有機會患鼻咽癌。癌症飲食｜醃製品易致鼻咽癌 醫揭1類人風險高7倍！認清3危險因子

鼻咽癌，較常見於華南地區，多發生在男性身上（____kimwoobin@Instagram）

鼻咽癌｜早期7症狀 鼻塞、頭痛、耳鳴

鼻咽癌早期可能並沒有明顯症狀，而鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。根據香港癌症基金會等資料顯示，鼻咽癌主要有以下症狀：

1. 頸部淋巴腺腫大：這是最常見、也常是第一個被發現的症狀，通常在耳朵下方或頸部上側出現不痛、質地較硬、且不易推動的腫塊。

2. 鼻涕帶血：早晨起床後的第一口痰或回吸的鼻涕中帶有血絲。

3. 耳鳴：耳鳴，耳悶塞感（像游泳進水的感覺），以及聽力減退。

4. 鼻塞：鼻塞情況愈來愈嚴重，且持續不斷，因此可能被誤以為鼻竇炎。

5. 頭痛：一般是單側頭痛，若找遍原因都查不出來的頭痛，應考慮鼻咽癌的可能。

6. 臉部麻木或複視：可能會臉部感覺麻木，看東西有雙重影像。

7. 吞嚥困難或聲音沙啞：腫瘤向側面或下方侵犯，可能影響到控制吞嚥和發聲的神經。



預防鼻咽癌食物

鼻咽癌其中一風險因素是由常吃醃製加工食物（鹹魚、鹹菜、臘腸、臘肉等）而引起，想要預防鼻咽癌就要戒掉或少吃這一類的食物，除此之外，還能多吃以下這幾種食物來預防：

1. 蓮子

蓮子富含黃心樹寧鹼，這種活性成分能有效阻止亞硝胺類致癌物質的生成，而且還具有消熱、消炎及抑制鼻咽癌細胞的能力，對防治鼻咽癌有重要作用。蓮子功效｜安神固精治腎虛10好處3類人不宜 中醫推1款潤肺止咳湯

蓮子富含黃心樹寧鹼，對防治鼻咽癌有重要作用。（網上圖片）

2. 蘋果

蘋果富含膳食纖維，更含有多種強效的抗氧化物質（如：槲皮素、兒茶酚和表兒茶酚）能有效降低患癌風險還能抑制癌細胞擴散。蘋果水功效｜改善面黃減腹脹5款蘋果水神奇功效 1招營養大提升！

蘋果富含膳食纖維能有效降低患癌風險還能抑制癌細胞擴散。（Pixabay@pexels）

3. 菇類

菇類（如：蘑菇、香菇等）的抗癌功效非常突出，所含的香菇多糖能有效增強細胞免疫力，有類似於補氣的作用，經常食用能夠有效降低罹患癌症的風險。蘑菇營養｜助抗癌防認知力衰退 每天宜吃多少？5菇類最強健康配搭

菇類所含的香菇多糖能有效增強細胞免疫力，經常食用能夠有效降低罹患癌症的風險。（Yuval Zukerman@unsplash）

4. 海帶

海帶含鈣量較高，有助於維持血液的酸鹼度平衡，起到防癌的作用。而且含有大量不易消化的膳食纖維，能增加大便量，促進腸內致癌物的排泄，有助人體防癌。海藻功效｜新超級食物穩定血糖紓緩柏金遜5好處 海帶昆布點分？