Jimmy O Yang歐陽萬成澳門棟篤笑2026｜門票攻略＋購票連結

Jimmy O Yang 歐陽萬成「歐陽『萬』事『成』意賀年Show」將於2026年2月21日（星期六）大年初五晚上8時在銀河綜藝館舉行，會在Klook優先開賣門票，並會在銀河票務、大麥、貓眼、uutix、 Trip、MPay開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



歐陽「萬」事「成」意賀年Show（ig@jimmyoyang）

Jimmy O Yang 歐陽萬成賀年Show2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2月21日（星期六）大年初五

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 880/780/680/480/380

Jimmy O Yang 歐陽萬成賀年Show2026澳門 |Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2025年12月18日 (星期四) 中午12時38分

Jimmy O Yang 歐陽萬成賀年Show2026澳門 | 公開發售

公開發售平台： Trip.com｜銀河票務｜大麥｜貓眼｜uutix｜MPay

公開開賣日期：2025年12月19日 (星期三)

公開開賣時間：下午3時

Jimmy O Yang 歐陽萬成賀年Show2026澳門 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。