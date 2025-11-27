演員郭碧婷曬自拍被評「神似婆婆」　向太曾回應上輩子應是母女

演員郭碧婷自從嫁入向家後，一直受外界關注。近日（26日）郭碧婷在社媒上發布了一組自拍照，其中一張被網民指出「神似婆婆向太（陳嵐）」。此前郭碧婷與向太出席商業活動時，亦被網民驚呼「怪不得說她越來越像向太，這氣場簡直一模一樣」，向太還曾幽默回應過相關評論，稱「難怪第一次見碧婷就覺得親切，原來上輩子是母女」。



郭碧婷在社媒上發布了一組自拍照，其中一張被網民指出「神似婆婆向太」。（微博＠郭碧婷）

郭碧婷自拍相神似向太

郭碧婷早期就以白裙文藝的形象深入人心，在結婚後穿搭轉向綢緞長裙、奢華配飾，妝容也更強調大氣舒展的眉眼，整體風格向家族審美靠攏。近日，郭碧婷在社媒上發布了一組自拍照，其中一張就被網民指出「媽呀，第一張和婆婆真的像」。

近日，郭碧婷在社媒上發布了一組自拍照，其中一張就被網民指出「媽呀，第一張和婆婆真的像」。（微博圖片）

於是網民對比向太年輕時舊照與郭碧婷近照，發現兩人顴骨至下頜的飽滿線條、高挺鼻樑及笑容弧度如出一轍，尤其郭碧婷近年珠圓玉潤的體態與向太標誌性的雍容氣質趨同，被調侃「婆媳撞臉堪比基因複製」。向太曾經亦用幽默風格回應相似問題：「難怪第一次見她就親切，上輩子可能是母女」。

郭碧婷曾為新人演員出氣謝依霖

郭碧婷在拍攝《小時代》時，同劇組的謝依霖作為資歷最淺的新人需最早到場。某日她提前抵達化妝間，向工作人員說明需短暫返回房間上廁所，但對方卻向經紀人謊稱其「遲到擅離職守」，導致謝依霖遭嚴厲斥責。

謝依霖在節目上爆料郭碧婷曾在拍電影時為她出氣。（網上圖片）

得知謝依霖受委屈後，郭碧婷時隔兩三日故意未出工。當劇組質問時，她以「無人通知我今日有安排」為由回應，致使同一名工作人員因失職被追責。郭碧婷在謝依霖爆料後就表示「自己性格比較強」，所以才會為姐妹出頭，此舉亦被網民大讚「既精準懲治告狀者，又避免了直接衝突」。