肖戰到澳門參加品牌開幕活動　憑《藏海傳》角逐視帝粉絲逼爆商場

演員肖戰近日在澳門參加品牌旗艦店開幕活動，該活動雖未提前官宣但現場卻聚集了大量粉絲，他們手持「肖戰順順利利」手幅應援。而肖戰則以淺棕色捲髮造型亮相，搭配橙色麂皮襯衫與休閒褲，此前他剛憑《藏海傳》「藏海」一角提名澳門國際電視節最佳男主角。



肖戰成為品牌全球代言人，參加了澳門品牌旗艦店開業活動。（微博@TODS）

肖戰空降TOD'S現場引粉絲熱潮

活動期間肖戰作為全球品牌代言人空降現場，繞場一周向粉絲揮手致意。據悉該活動無預熱宣傳、亦無粉絲後援會對接，僅定向邀請VIP客戶，但粉絲通過非官方渠道獲知消息後，自發前往，當天上午商場已聚集大量人群，部分區域甚至因人流管控限制進入。

活動現場粉絲手持「肖戰順順利利」手幅應援，商場一至二層人潮湧動，站滿圍觀群眾，令品牌方不得不臨時加派安保維持秩序。肖戰以淺棕色捲髮造型亮相，搭配橙色麂皮襯衫與休閒褲，參加旗艦店剪彩儀式。後續肖戰換裝了灰調休閒裝配馬丁靴，被粉絲稱為「男大感爆棚」。

肖戰提名最佳男主

肖戰曾憑《藏海傳》「藏海」一角提名第16屆澳門國際電視節「金蓮花獎」獎項最佳男主角，該劇橫掃7項提名。活動現場有粉絲拍到肖戰與同劇演員張婧儀同框，驚呼「夢迴劇組」，現場亦有粉絲高舉「藏海」手幅吶喊助威。

肖戰憑《藏海傳》「藏海」一角提名第16屆澳門國際電視節「金蓮花獎」獎項最佳男主角，該劇橫掃7項提名。（官方圖片）

根據爆料，活動前一天肖戰正在遼寧錦州拍攝《小城良方》，品牌包機將其從-5℃片場接抵21℃澳門，並將艙內改裝為移動化妝間，方便肖戰換裝。