老友記｜佐敦避風塘老店38年不變　全靠韓國遊客光顧撐起

「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持全新飲食資訊節目《老友記》，逢周四晚九點三十五分及周五晚九點半TVB Plus（82台）播映。11月21日一集，楊尚友與DJ Fabsabs夜訪佐敦一間堅持38年菜式不變的避風塘老店！經理志哥17歲入廚，見證香港宵夜文化全盛期，但如今只能靠演唱會客及韓國遊客支撐。



Christian帶老友記DJ Fabsabs食宵夜。（官方圖片）

11月21日晚，楊尚友（Christian）介紹一間位於佐敦道主打避風塘風味的菜館。此行還有老友記DJ Fabsabs，他在香港土生土長，深愛廣東文化專注粵語流行曲，亦因工作關係愛上香港「宵夜文化」，他以廣東話解釋說︰「喺外國好少人會食宵夜，而我因為開工時唔會食咁多嘢，DJ去廁所可以好大鑊。所以收工會食好啲、正啲，有啲味同埋辣嘢。」Fabsabs晚餐食得放縱，亦愛上宵夜，他見證香港夜夜笙歌的年代，亦感受到現在沒過往般熱鬧。

Fabsabs最愛重口味。（官方圖片）

土生土長的 Fabsabs見證香港紙醉金迷的90年代。（官方圖片）

Fabsabs主持的音樂活動以90年代粵語歌及TVB劇集歌曲為主打，他說︰「因為我鍾意睇TVB劇，係好多人回憶。上星期五播咗郭富城首《Para Para Sakura》，即刻有朋友同我講，勾起好多童年回憶。」此行Fabsabs大滿足食勻椒鹽珍寶瀨尿蝦、豉椒炒蟶子皇、清蒸鮑魚、避風塘炒蟹四款招牌菜。

招牌菜珍寶瀨尿蝦、豉椒炒蟶子皇、清蒸鮑魚、避風塘炒蟹。（官方圖片）

Christian接住點了店內的六小福，即六款白灼食物，包括︰海蜇、豬脷、魷魚、粉腸、豬肚、韭菜花，加上一碗必食燒鴨河粉，整個避風塘風味宵夜便完美作結。

白灼海蜇、豬脷、魷魚、粉腸、豬肚、韭菜花為六小福。（官方圖片）

燒鴨河粉是當年避風塘名物。（官方圖片）

菜館經理志哥透露17歲入廚，1988年27歲那年上岸入舖加盟此店，一做便是38年，他回想說︰「全盛時期總共有十多間分店，而家淨係經營佐敦老店。呢度菜式咁多年都無變，同38年前嗰啲一樣，唔想太雜影響出品。」志哥透露目前以演唱會客及外地旅客為主，特別是韓國遊客，他們會手拿旅遊指南慕名前來幫襯，約佔生意額3成。

志哥17歲入廚，一煮便數十年。（官方圖片）

菜館佈置充滿避風塘艇家氣息。（官方圖片）