老友記｜楊尚友自爆拍拖聖地　太子爺棄高薪銀行工作接手賣魚蛋

老友記｜「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持全新飲食資訊節目《老友記》，逢周四晚九點三十五分及周五晚九點半TVB Plus（82台）播映。11月13日一集，楊尚友自爆同太太的「拍拖飯堂」，而「Banker太子爺」棄高薪厚職，辭工回家賣魚蛋粉。



麵店的水準保持不變，靠的是卓先生的執着。（官方圖片）

11月13日一集，Christian來到銅鑼灣一間粉麵店，香港粉麵店買少見少，主因是年青一代不願接手的緣故。今次Christian推介的麵店剛好相反，見證了兩代傳承的美事︰「呢間店特別之處，除咗係兩位好朋友，一齊合作咗超過30年之外，仲有兩位嘅囝囝接手，名乎其實嘅父子檔，繼續傳承餐廳。」Christian還自爆跟太太拍拖時已經常光顧此店，留下不少美好回憶，他補充說︰「太太由細食到大，到我哋拍拖佢就帶我嚟食。」中廚出身的Christian直言做好味的魚蛋難，做出色好味的魚蛋難上加難，他對小店食物的評價是魚蛋粉湯底肉味重，魚蛋彈牙有肉汁，牛腩軟糯得來有咬口，接住補充說︰「呢度嘅食物可以用smooth嚟形容。」

Christian跟太太拍拖時已經常幫襯。（官方圖片）

兩位接手的太子爺Roy跟細卓負責不同崗位，各自傳承老父的職責。Roy主打行政營銷，他是近一年才開始回店幫手，原因是父親一席話，他笑說︰「老竇有日忽然同我講都60幾歲，唔知點做落去。佢都咁講，好在我份正職有彈性，可以返嚟幫手。」Roy自言小時候只喜歡吃街邊的咖喱魚蛋，到年紀漸長才懂欣賞自家出品，更認為魚蛋粉配上辣椒油是人間美味。另一位太子爺細卓原本從事銀行工作，2017年應父親卓先生要求，辭工幫手打理新店做開荒牛。除此之外他還落手落腳到生產工場幫手，他說︰「雖然主力睇店，但都要知每一個部門崗位運作，知難處就可以改善。」

細卓跟老父主力負責工場的生產。（官方圖片）

工場的壓肉機機齡已逾30年。（官方圖片）

Christian試食即炸的魚片頭。（官方圖片）

兩位老拍檔鄭先生跟卓先生相知相交逾30年，兩人合作基於信任，鄭先生說︰「冇信任根本好難做，30年前同佢做同事，睇到佢係好執着嘅人，佢唔會因為你一句（說話）改變，有種匠人精神。所以點解佢啲魚蛋幾十年都咁好質素，我負責行政，佢負責控制出品。」卓先生補充表示拍檔之間包容亦很重要。