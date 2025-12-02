怨女俱樂部丨袁嘉敏親解被包養傳聞　自爆多富豪直接開價

《晚吹－怨女俱樂部》是逢星期一晚上11時正播放的ViuTV節目，由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。節目專為都市女性而設，讓每日面對各種社會、經濟、感情不公平事件而怨氣滿載的女性觀眾，有一個盡情抒發情緒的出口。12月1日晚一集中，袁嘉敏親上節目澄清多年被包養誤解，剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖，爆曾赴約簡單飯局對方卻帶「老闆」赴會。



12月1日晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。（官方圖片）

12月1日晚播出的《晚吹－怨女俱樂部》節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」，率先追問她全身上下是否「天然」，更大讚其牙齒白淨自然。袁嘉敏坦言，自己現時的樣貌與選港姐時相差不遠，由於皮薄怕痛，一直不敢做醫學美容；她強調連胸部亦是天生，還叫主持們可向吳君如及鄒凱光（灘叔）求證。她笑言自己從小身材已豐滿，當年剛畢業已被灘叔封名為「大波Candy」，迪偉亦忍不住追問：「咁灘叔係咪驗過你對波？」

怨女俱樂部丨袁嘉敏未試過正式拍拖

談到感情與形象，主持問她是否追求者眾多，她直言「其實無」。她自評為一個「好簡單的人」，卻經常被誤會成複雜，主因是大眾容易被傳媒字眼影響。她回憶過往每逢聖誕都會親自買禮物，逐一約不同記者飲茶送禮，沒想到最後卻被寫成「飲紅酒、食雪茄、唔做嘢」，令她其後與傳媒關係愈走愈遠。至於戀愛經歷，她更語出驚人地表示「未試過有一個正式男朋友」，拍性感戲之前足足八年，亦從未試過被異性邀請約會。正因為當時完全無拍拖、無對象，才會決定拍攝性感電影，因為「nothing to lose」。

怨女俱樂部丨袁嘉敏對三級片有PTSD

節目亦談到她拍三級片的心態。袁嘉敏表示自己向來尊重香港所有級別的電影，當年在《鴨王》中全裸演出，是因為信任導演王晶，亦覺得展示自然身體並不可恥。不過，她坦言拍攝時的性愛與裸露場面，比劇本所述更多，其中在遊艇上拍性愛戲的一幕尤其深刻，亦令觀眾將她定型，最終令她對三級片產生PTSD。有次收到劇本要演繹「口交技術出眾」的妓女，她擔心會進一步影響社交圈與家人觀感，加上對「頭塞喺男人大脾之間」難以接受，最後只能婉拒。

演出三級片後，不少關於她被「包養」的謠言開始流傳。她認為自己當時走錯了一步，就是因為想要私隱而搬到半山；但由於大眾認知半山租金較高，反而令傳媒更容易將她與「被包養」聯想在一起。她更爆料，曾有本來純粹吃飯的約會，對方卻突然帶「老闆」出席，自以為她能接受「招待老闆」的安排。她亦透露香港有很多富人家曾直接開價希望包養她，令她大為無奈。