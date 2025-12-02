新聞女王2｜龔慈恩經典「手袋論」再現　3分鐘神級演技道愛恨情仇

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。在第一季《新聞女王》中，方太方羅麗嫦（龔慈恩飾）借包包勸說愛將Man姐（佘詩曼飾）要放闊心胸接受同公司勁敵，成為經典的「手袋論」場口；來到第二季，方太再來變奏版「斷捨離手袋論」，而今季她勸說要放闊心胸的正是她自己本人！



回顧方太上一季，係帶住Man姐去睇手袋，仲勸Man姐要放闊心胸接受同公司勁敵。（《新聞女王》劇集截圖）

方太今季再一次大拋「手袋論」，不過今季方太係將呢個「手袋論」講畀自己聽。（《新聞女王2》劇集截圖）

道盡惜才老闆留不住人才的辛酸

12月1日一集，方太因家中漏水令大量心愛包包報銷，剛巧Kingston登門造訪；面對SNK人才凋零，昔日愛將不願回巢救亡兼要遠走，方太乘機借題發揮吐苦水，順道勸勉自己要早日釋懷。方太分別以不同款式的袋，形容「Total Loss」梁景仁（馬國明飾）、昔日愛將飛爺（鄧智堅飾）、「頂心杉倒米袋」張家妍（李施嬅飾）、轉戰政府工後變保守的許詩晴（高海寧飾），以及方太覺得忘恩負義的劉艷（王敏奕飾）；當中一句「留，有一萬個理由；唔留，一個原因就夠」，來道盡老闆無論多用心對待下屬，都留不住人才/人心的辛酸。

+ 7

龔姐3分鐘場口再晒層次式內斂演技

龔姐在這場借袋論人生緣份的場口，亦展現了極具層次的演技，當提及「非愛將」系的梁景仁及許詩晴時，龔姐面帶可惜欲欠缺感情；當提及不受控制的劉艷及張家妍時，龔姐則盡是抌心激氣；提及已離巢的老愛將飛爺時，龔姐眼中雖盡是不捨，但當講到要與別人「撞款」用同一款手袋時，龔姐眼神即由婉惜秒變堅決，還不忘帶點自嘲笑容。最後，提到SNK中最愛Man姐時，龔姐眼中盡是柔情及回憶：「不知不覺間，原來我好耐都冇用佢喇…佢都唔係必需品吖，世界上有千千萬萬個袋，實會搵到替代品嘅，放唔放心，心理作用嚟啫…」最後的自我安慰，突顯了方太的未能釋懷；整個場口，則突顯了方太的城府及凡事不愛明言的性格。

提及已離巢的老愛將飛爺時，龔姐眼中雖盡是不捨。（《新聞女王2》劇集截圖）

但當講到要與別人「撞款」用同一款手袋時，龔姐眼神即由婉惜秒變堅決。（《新聞女王2》劇集截圖）

最後，提到SNK中最愛Man姐時，龔姐眼中盡是柔情及回憶。（《新聞女王2》劇集截圖）

眼利網民搞笑發現「梁景仁包包」最廉價

這場3分鐘的「手袋斷捨離」，除了龔姐的演技震撼網民，編劇玩隱喻的手法亦獲讚高招：「一句都冇開過名，但又意有所指，高招」、「編劇很神」、「這一段對話，那怕之前沒看，觀眾都可以明白這段對話的意思，很有智慧」、「一個包+一句話=一個人，厲害」、「和方太說話，我智商根本比不上」、「確係方太嘅經典場口」。另搞笑的是，有眼利網民發現「梁景仁包包」，是一眾手袋之中最廉價的，並笑言：「佐治是方太眼中最冇價值嘅棋子」。

有眼利網民發現「梁景仁包包」，是一眾手袋之中最廉價的，並笑言：「佐治是方太眼中最冇價值嘅棋子」。（《新聞女王2》劇集截圖）

另《新聞女王²》日前已在內地優酷平台播畢，並在網絡熱度收獲極佳成績。根據優酷公布的官方資料，《新聞女王²》共登上跨平台/社交媒體逾350個榜，當中稱霸9個Top 1，分別是：「優酷熱搜榜」、「劇集熱度榜」、「優酷港劇榜」、「優酷都市榜」、「優酷劇集七日暢銷榜」、「劇集熱度指數待播榜」、「劇集熱度指數熱播榜」、「燈塔網劇正片播放量」及「藍鷹全網榜劇集」。話題量方面，共有257條與《新聞女王²》的相關欄目登上微博熱搜；至於播放量，主話題播放量在抖音平台超過32.3億，小紅書相關話題瀏覽量逾5.8億。另《新聞女王²》在豆瓣及微博分別取得7.9及8.8分評分，足證劇集在內地熱度、口碑俱佳。