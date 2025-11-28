新聞女王2第13集劇情｜馬國明之死終水落石出　佘詩曼口供成疑？

TVB劇集《新聞女王2》今日（28日）一集講到馬國明的死因庭終於成功召開，佘詩曼、李施嬅、高海寧及王敏奕放下利益及成見通力合作，希望可以還原馬國明真正死因，結果卻大失所望，黃宗澤提供證據表示馬國明並非單純救人而殉職。

當中劇情終於透露馬國明的死因，因為「梁景仁」的死因庭終開得成。(影片截圖)

死因庭上「梁景仁」的死亡真相終於水落石出，黃宗澤提供證據表示馬國明並非單純救人而殉職。(影片截圖)

「五百年一遇」暴雨當天，全港多區水浸，因為李施嬅被困下地下商場仍堅持直播，而黃宗澤又選擇播出這些獨家畫面，令馬國明感到不滿。憤怒的馬國明為上位，繼續與競爭對手李施嬅爭獨家畫面而離開了錄影廠，主動要求做外景主持。馬國明於是向高海寧索取資料，出發報道水浸源頭，但是馬國明卻因為心急得到獨家畫面而意外身亡。

但馬國明因為要與李施嬅爭奪獨家畫面而離開了錄影廠。(影片截圖)

馬國明堅持出去做外景主持。(影片截圖)

佘詩曼的記憶是馬國明為救她而死。(影片截圖)

佘詩曼表示當時馬國明為了救她，而被突襲的雨水而沖走。(影片截圖)

在看過黃宗澤未曝光的片段證據後，事實與佘詩曼口供不相乎。(影片截圖)

馬國明係因為爭獨家而身亡。(影片截圖)

佘詩曼出庭作供，馬國明救人的細節逐漸浮出水面。鄧智堅遠赴海外尋求重要證人「九哥」，而九哥會回港應訊消息一出，打亂肇華的全盤部署，最後一直被隱藏的片段終於呈堂，馬國明之死亦真相大白。但是黃宗澤的影片內容卻與佘詩曼的記錄有所不符，不禁令她產生自我懷疑。

黃宗澤最終還是要公開影片。(影片截圖)

令佘詩曼涉嫌作假證供。(影片截圖)

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

