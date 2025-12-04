它在掌心呼啸而過劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《它在掌心，呼啸而過》陸劇又名《盛夏弧光》。有王俊作為編劇，周恩慈為執導，由金子璇、肖凱文領銜主演的一套以校園喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



（微博@它在掌心呼啸而過官微）

《它在掌心，呼啸而過》電視劇情大綱

隨著新一屆「中學乒乓聯賽」破天荒增設混雙項目，新德高中乒乓社頓時陷入僵局——作為全社唯一的種子選手，夏繁星（金子璇 飾）因缺乏男搭檔而獨力難支，奪冠之路岌岌可危。

轉校生盛陽（肖凱文 飾）的出現本應是一線曙光，但他卻因某些難言的個人隱衷而早已決意封拍，拒絕重返球場。為了挽回這位潛力股，夏繁星與隊友們扭盡六壬，費盡心機終於成功打動盛陽加盟。這群性格南轅北轍的年輕人，在賽場上是並肩作戰的戰友，私底下更是如家人般的摯友。在跌跌撞撞的青蔥歲月中，他們彼此依偎，在歡笑與溫暖中共同跨越挫折，攜手經歷那段熱血而懵懂的青春旅程。

《它在掌心，呼啸而過》播出時間

《它在掌心，呼啸而過》電視劇幾時播?《它在掌心，呼啸而過》於12月4日播放，一共有16集，由愛奇藝播放，12月4日12:00VIP會員看全集；12月11日起，非會員每週四至週六12:00各更新1集。

《它在掌心，呼啸而過》演員

金子璇 飾 夏繁星

身為新德高中乒乓社唯一的種子選手，她性格熱血且堅毅不屈，為了圓夢混雙比賽，鍥而不捨地將天才搭檔拉回球台。

金子璇 飾 夏繁星（微博@它在掌心呼啸而過官微）

肖凱文 飾 盛陽

一位身懷絕技卻因故封拍的轉校生，在夏繁星與夥伴的感召下終解開心結，重拾球拍並回歸熱愛的乒乓賽場。