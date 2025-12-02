知名女星被指是下一個于朦朧　靈媒預言12/5被獻祭　網傳詭異影片

內地男星于朦朧墜樓命案疑雲再起，網友們這2個多月來持續深挖其生前經紀公司天娛傳媒過往的爭議，公司名聲也越來越黑，然則連環事故一波未平一波又起，近期美國靈媒Kandis Starr突然在網路上透露，自從于朦朧之後，另一女藝人陳都靈也很危險。



並指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，將會在12月5日被獻祭。

于朦朧第二？靈媒爆陳都靈將被獻祭

其實，一個月前網路就曾流傳一段被指稱是陳都靈的詭異直播影片。影片中的主角被不少粉絲認定與陳都靈本人的長相有落差，疑似帶有「人皮面具」的痕跡，且背後還錄到毆打聲以及疑似陳都靈的喊叫聲。👇👇👇

儘管當時陳都靈工作室曾出面否認，但相關傳言仍難以平息。

而網友更從這類影片細節進一步分析，指出陳都靈本人已經遭囚禁，目前已有兩位替身在公開場合活動。 網友們從表情、皮膚和眼神細節來比對，推測：

替身一氣場不佳、眼神總漂來漂去，但因與本人最接近而較常出現；

替身二則比較有氣場，但身高比較矮。



而在美國靈媒發生預言之後，網紅「蓓姨」也在YouTube頻道《蓓姨California Life》引述對方的說法，指出陳都靈目前處於極度危險的狀態。

據傳靈媒在22日與藝人于朦朧進行第4次通靈時預言，有兇手打算拿陳都靈進行「獻祭」，並將獻祭時間訂在12月5日。

不過以上關於陳都靈及獻祭時間的說法，皆為網紅蓓姨所提出的觀點與傳言，真相為何仍待釐清。

美國靈媒透露，自從于朦朧之後，稱另一女藝人陳都靈在啟皓藝術館被強行灌藥，將會在12月5日被獻祭。（視覺中國）

陳都靈怎麼了？ 近期美國靈媒Kandis Starr突然在網路上透露，自從于朦朧之後，另一女藝人陳都靈也很危險，並指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，將會在12月5日被獻祭。

