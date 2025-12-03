新聞女王2｜「綠葉王」演富二代　曾英國留學擁雙學位內地賣咖啡

TVB台慶劇《新聞女王2》熱播，近日播出的「晶耀研究學院」個案中，飾演富二代鄭志和的「綠葉王」姚亦澧（前名姚浩政）憑藉演技引發網民熱議！雖然他在戲內眼神迷離似足撞邪，但現實中卻是一名擁有雙學位的超級學霸，更憑一口流利英語在內地抖音爆紅，反差之大令人咋舌！



姚亦澧在戲中眼神迷離似足撞邪。（《新闻女王2》剧集截图）

演活沉迷邪教富少

在《新聞女王2》最新單元中，姚亦澧飾演的松柏集團主席鄭志和，因心靈空虛而誤入邪教「晶耀研究學院」，深信所謂的能量水晶能改變命運，將所有希望寄託在宏光大師身上。他完美地演繹了那種對「大師」的盲目崇拜和依賴，狂熱偏執、雙眼通紅、青筋盡現，將一個被精神控制的信徒演繹得淋漓盡致。

姚亦澧在戲中狂熱偏執、雙眼通紅、青筋盡現，將一個被精神控制的信徒演繹得淋漓盡致。（《新闻女王2》剧集截图）

曾赴英国留学

雖然在戲內飾演神志不清的富二代，但現實中的姚亦澧卻是一位不折不扣的「真學霸」。現年46歲的他學歷相當亮眼，早年曾遠赴英國留學，考獲諾桑比亞大學工商管理學士學位。回港後他並未停止進修步伐，再修讀香港大學運動科學及康樂管理學士，手持兩個學士學位。擁有一口流利英語的他，作为高學歷精英，與劇中盲目迷信的角色形成強烈反差。

早年曾遠赴英國留學，考獲諾桑比亞大學工商管理學士學位。回港後再修讀香港大學運動科學及康樂管理學士。（ig@liam_yiuyicklai）

由《東張》主持到「細陳」

姚亦澧2006年參加《香港先生選舉》入行，同屆冠軍為黃長發。入行初期，他最為人熟悉的身份是《東張西望》的外景主持，曾採訪過不少突發新聞。其後他轉戰劇組，最令人印象深刻的角色莫過於處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「細陳」。

姚亦澧曾饰演《愛．回家之開心速遞》中的「細陳」。（《愛．回家之開心速遞》剧集截图）

「爆肌」直播教英語、街頭賣咖啡

近年不少TVB藝人北上發展，姚亦澧亦不例外。早前他曾嘗試在抖音以「爆肌」造型直播教英文，一度引發話題，如今抖音粉絲已突破16萬人。

姚亦澧為流量騷肌教英文。（抖音截圖）

現在姚亦澧在湖南長沙街頭經營流動咖啡檔，更將生意取名為「TVB演員再就業咖啡」。據悉，姚亦澧為了這門生意親力親為，穿起圍裙化身專業咖啡師，由磨豆、沖泡到拉花都一手包辦，獲不少內地網民激讚：「香港演員真的很敬業」、「靠雙手賺錢值得尊敬」。