王頌茵爆小學家中寵物多到似動物園　揭愛貓「奶醬多」識聽廣東話

藝人王頌茵（Kathy仔）接受新城廣播羅沛琪（Pinky）主持的節目《寵愛您》錄音訪問，兩人在溫馨的貓貓共用空間中，暢談她與貓咪相伴成長的點滴，並分享與現時愛貓王子「奶醬多」之間的寵物情緣。



藝人王頌茵（Kathy仔）接受新城廣播羅沛琪（Pinky）主持的節目《寵愛您》錄音訪問，兩人在溫馨的貓貓共用空間中，暢談她與貓咪相伴成長的點滴，並分享與現時愛貓王子「奶醬多」之間的寵物情緣。（官方圖片）

王頌茵公開被貓主子「御用」日常

Kathy仔在訪問中透露，她早在小學一、二年級時便已開始接觸貓咪，當時家中宛如小型動物園，曾飼養倉鼠、兔子、烏龜與金魚等各種寵物，後來透過母親朋友的介紹，一次過領養了兩隻貓兄弟，其中一隻更天生有缺陷，僅有一根手指，而這兩隻貓咪陪伴了她長達十六、七年的時光，成為她童年重要的回憶。

王頌茵（Kathy仔）在訪問中透露，她早在小學一、二年級時便已開始接觸貓咪，當時家中宛如小型動物園，曾飼養倉鼠、兔子、烏龜與金魚等各種寵物。（官方圖片）

王頌茵愛貓「奶醬多」識聽廣東話兼做「公關」

在童年夥伴離世後，Kathy仔產生了由自己一手撫養貓咪的念頭。約三、四年前，她因緣際會遇見了現在的愛貓「奶醬多」，而貓咪的名字來源於其毛色如同「奶醬多」麵包般的層次，Kathy仔又形容：「『奶醬多』性格獨立又帶點高傲，佢唔會成日都黐住人，但會用獨特方式『命令』主人滿足佢嘅需求。」她更發現愛貓似乎能聽懂廣東話，呼喚其名時會有反應，面對客人時則會展現出公關般的社交性格，十分乖巧。

王頌茵（Kathy仔）因緣際會遇見了現在的愛貓「奶醬多」，她發現愛貓似乎能聽懂廣東話，呼喚其名時會有反應，面對客人時則會展現出公關般的社交性格，十分乖巧。（官方圖片）

Kathy仔又透露「奶醬多」去年曾經歷一場大病，需每日打針治療，那段時間讓她非常擔憂，並因在治療選擇上的猶疑而感到內疚，所幸最終找對療法，貓咪得以康復，而這段經歷也讓她與愛貓的關係更為濃烈，她表示：「依家我唔去諗將來會分離嘅可能，而係珍惜同佢相處嘅每一刻。」