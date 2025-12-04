江嘉敏直闖西貢的隱世小島大膽駕快艇　冼迪琦揭台灣豪華寵物天堂

《100樣可能》是HOY TV全新生活雜誌式節目，將於12月8號起逢星期一至五晚上8時30分於HOY TV 77台播映。主持人包括江嘉敏、倪安慈（阿慈）、曾樂彤、冼迪琦（小迪）、游莨維（一蚊Joe）、嘉寶Kapo、任朗呈（Mountain）、洪韻騏、梁樂童以及康志維。首集江嘉敏就帶阿慈直闖西貢的隱世小島——威士忌灣；冼迪琦攜帶愛犬走進台灣為毛孩們精心設計的度假天堂；洪韻騏更走入內地體驗藝術新舊交融的獨特生命力。



《100樣可能》以「觀察 × 體驗 × 故事」為核心主軸，從香港出發，走出全世界，探索生活中無限的可能以及這一代人對「⽣活」的新舊領悟。（官方圖片）

《100樣可能》以「觀察 × 體驗 × 故事」為核心主軸，從香港出發，走出全世界，探索生活中無限的可能以及這一代人對「⽣活」的新舊領悟。節目中有五個主要主題，包括「好好地救你屋企」，幫助居民修復生活空間；「品味研究部」聚焦生活美學與潮流文化，探索當代人的品味與生活態度；「排隊關注組」透過現象觀察與消費行為，從排隊熱潮看城市慾望與潮流心理；「跟風不如跟人」以海外體驗與在地日常為主題，跟隨當地人的真實生活；「一城一故事」則記錄每座城市專屬的故事。

100樣可能丨江嘉敏飆船直闖威士忌灣

第一集由主持人江嘉敏和倪安慈（阿慈）帶領觀眾展開一場融合速度與自然的海上之旅。兩人乘搭被譽為「海上跑車」的紅色復古快艇，這艘由意大利製造的精緻船隻，最多只可容納三位乘客，非常適合親朋好友一同出遊、情侶浪漫約會或小型家庭聚會。快艇行程提供多種體驗套餐，包括兩小時的體驗行程，飽覽西貢迷人的海岸風景；還有短時間的極速體驗，非常適合愛拍照打卡的人士。

主持人江嘉敏和倪安慈（阿慈）在西貢乘搭被譽為「海上跑車」的紅色復古快艇，帶領觀眾展開一場融合速度與自然的海上之旅。（官方圖片）

節目中，江嘉敏更大膽嘗試駕駛快艇，並載著阿慈直達西貢的隱世小島——威士忌灣。抵達目的地後，兩人在細白沙灘上享受專屬的私人野餐時光。這裡還可以進行浮潛，欣賞繽紛的珊瑚景觀以及體驗各式各樣的活動。

提到水上活動，台灣基隆的和平島絕對是不可錯過的熱門地點。主持人冼迪琦（小迪）攜帶愛犬，走進一座為毛孩們精心設計的天然「寵物專用池」。這裡是寵物友善的度假天堂，提供了各尺寸寵物救生衣租借服務，讓不善游泳的小狗也能安心戲水。小迪帶著毛孩盡情玩樂，與牠一同享受歡樂時光。活動結束後，這裡還提供淋浴設備，讓人寵皆能清爽返家，非常貼心周到。

主持人冼迪琦（小迪）攜帶愛犬，走進台灣一座為毛孩們精心設計的天然「寵物專用池」。（官方圖片）

100樣可能丨品香港深圳兩岸的人情味

此外，主持人亦會走入香港和深圳，不但深入探討香港的人情味，記錄 「茶果嶺」在拆遷前的最後風貌，以影像保存即將消逝的集體記憶，還走訪活化重生的「士丹頓街」，在舊街區中感受新舊交融的獨特生命力！

主持人洪韻騏則帶領觀眾來到深圳「灣區之眼」，一座結合藝術、商業與生活的地標。（官方圖片）

主持人洪韻騏則帶領觀眾來到深圳「灣區之眼」，結合藝術、商業與生活的地標，像是一座巨型購物中心等級的文化殿堂！這裡設置了各種打卡地點和主題展覽，搭配豐富多樣的書籍內容，令人流連忘返。