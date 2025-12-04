新聞女王2｜夏文汐時隔七年回巢化身「新聞太后」　氣場碾壓全場

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。昨晚（3日）一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢，還會與Man姐迸發連場火花四濺的對壘，甚有追看性！



呢吓揚一揚手嘅甫好絕。（《新聞女王2》劇集截圖）

相隔7年再度出演無綫劇

繼2018年《逆緣》後再度現身TVB劇集的夏文汐，昨晚一出場已火力全開，在短短五分鐘內，夏文汐憑藉硬朗又吸睛的女強人造型、連珠炮發式的尖酸批評、架勢十足的叉腰高傲手勢，及鄙視世間所有人的凌厲眼神，造型加上知性及閱歷感逼人的氣質，比「新聞女王」更為「新聞女王」，難怪獲封「新聞太后」！被夏文汐超強勁氣場吸引的網民，亦大讚「夏文汐」是「驚喜中的驚喜」：「她非常適合演惡媽媽」、「意料之外的人選，期待之後更精彩的劇情」、「中氣十足教訓後輩」、「夏姐姐教訓劉艷後劉艷的表情太好笑了」、「難怪是連Man姐都怕的人」、「Man姐終於有對手了」，並坦言期待劇情盡快揭出二人「千絲萬縷」的關係、及更精彩的後續發展。而網民對於夏文汐的凍齡能力亦＇深感佩服：「哇！夏文汐Keep得好好」、「夏文汐好美」、「好有氣質好靚」、「又一個美魔女」。

夏文汐有著鄙視世間所有人的凌厲眼神。（《新聞女王2》劇集截圖）

Madam Yuen去到公開平台，第一件事就係彈三彈四。（《新聞女王2》劇集截圖）

其實夏文汐的出場確是充滿記憶點，映入鏡頭的先是她霸氣十足的步姿（有不少網民直指她行都行得有型過人）、女強人標配髮型、名牌手袋，以及優雅的背影；之後Madam Yuen先以「四眼仔」稱呼PM（吳業坤飾）先聲奪人，再以自信笑容＋霸氣黑超隆重登場，格調十足。除了夏文汐演技有保證打響Madam Yuen出場頭炮，吳業坤、王敏奕、鄧智堅等人充滿「喜感」的厭惡、無奈及委屈反應，以及Man姐甚至子傑（譚俊彥飾）難得的陣腳大亂，亦將Madam Yuen的霸氣又霸道的性格呈現得更立體。

夏文汐短短幾秒嘅出場已勁有霸氣。（《新聞女王2》劇集截圖）

PM介紹佢飲支水，Madam Yuen都「得口不饒人」，勁！坤哥嘅反應都好笑。（《新聞女王2》劇集截圖）

敏奕無奈、谷氣又嘴扁扁嘅反應，獲網民大讚可愛。（《新聞女王2》劇集截圖）

飛爺反應勁好笑。（《新聞女王2》劇集截圖）

佘詩曼同夏文汐嘅開場「對壘」，勁吸引。（《新聞女王2》劇集截圖）

佘詩曼甫合照讚夏文汐有型

其實《新聞女王²》在內地播映期間，夏文汐的出場已引發極大迴響，大批網民直指她與阿佘「強強聯手」的連場對壘戲十分精彩，就連阿佘本人也曾在社交網大讚夏文汐好有型，坦言很感恩能有合作機會：「一個我一直覺得好有型嘅女人，一個諗都冇諗過嘅機會，一次既敵對又親密嘅合作，夏文汐姐姐..Nice to meet you！合作愉快。」

阿佘社交網張貼與夏文汐姐姐合照。 （官方圖片）

夏文汐1982年出道投入電影拍攝工作，並因接連在多部電影中飾演性格鮮明又獨立的角色，被稱為香港「第一代霸氣烈女」的同時，亦成為了女性電影的代表性演員。劇中Madam Yuen是新聞界翹首，並獲得國際性獎項；而現實中的夏文汐同樣曾揚名國際，2019年夏文汐曾獲US Hollywood International Golden Film Award特別成就獎；另夏文汐亦分別憑電影《烈火青春》和《花街時代》提名金像獎「最佳新演員」及「最佳女主角」。1980年代末夏文汐轉戰台灣，並自2002年起定居上海、從事製作公司的幕後工作。

夏文汐相隔7年（繼2018年《逆緣》後）再度回巢TVB拍攝劇集。（官方圖片）