老友記丨油麻地打冷店媲美法國海鮮拼盤　少東接手嚴守三大家規

「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持全新飲食資訊節目《老友記》，周四晚及周五晚九點半TVB Plus（82台）播映。今次Christian摒棄紅酒與香檳，走入香港大街小巷，去推介一間老饕至愛油麻地打冷店，Christian喻該店潮州菜式媲美法國海鮮拼盤。



12月4日晚楊尚友（Christian）介紹一間位於油麻地的潮州菜館，他形容每次食打冷仿如享受法國海鮮拼盤，他笑說︰「兩樣嘢都有同一精神，就係要食海鮮最原始嘅味道，連煮食方法都差不多，只係輕微煮熟，然後過冷河，可以食到最鮮甜嘅美味。潮州菜最好係款式多，成日食都唔悶。」單是店內一味冰鎮芥辣墨魚片，已吸引不少老饕回頭，生醃瀨尿蝦、白灼凍蝦、潮州凍蟹差不多是每枱必點，被喻為潮州菜靈魂的春菜，差不多每道菜都有它的身影。

老友記丨子承父業以客為先新店三大堅持

今集介紹的打冷店曾停業一年，跟住覓地在油麻地營業至今，少東Felix說︰「爸爸嗰時都做咗20、30年，之後退休停業一年，之後我接手再開業。」Felix話見到不少熟客老饕在舊店摸門釘，因此決意重開，當時老父提出開新店的三樣要求，他說︰「首先要保留舊菜，對食物要有堅持。餸大家都咁煮，點解有啲好食、有啲無咁好食？問題就喺食材上。」

他記得當年父親一早便到街市，花幾小時揀最新鮮、最靚的食材饗客。Felix接手後堅持不賣隔夜海鮮，餸菜不達標準要再煮，務求客人吃到最好的潮州菜。另一樣老父要求是新店要夠大，Felix爸爸說︰「舊舖細搞到啲人客要等成個幾兩個鐘，所以我同佢講要開就要搵間店夠大，唔好畀啲客人等咁耐。」現在幫襯的不少都是舊店的客人，Felix笑言不少都是看着自己長大的叔伯輩。