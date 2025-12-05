新聞女王2｜三代母女髮型暗藏心思　兩代新聞女王激辯引網民共鳴

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。12月4日一集，祝捷晚宴上，Kingston（黃宗澤飾）趁火打劫，揭出Man姐（佘詩曼飾）和Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）是養母養女關係，引發軒然大波……



只要係Man姐同Madam Yuen嘅針鋒相對戲，就好好睇。（《新聞女王2》劇集截圖）

昨晚（4日）一集，Man姐（佘詩曼飾）在「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）的「威爾斯火炬獎」祝捷晚宴上，與對方就網媒及傳統媒體的生態及質素展開激烈爭辯，互不相讓，成為焦點；席間Kingston（黃宗澤飾）趁火打劫，揭出二人是養母養女關係，引發軒然大波……之後在許詩晴（高海寧飾）策劃的八台聯播採訪中，Kingston再出招狙擊Man姐母女，公開新聞圖片「哭泣的女孩」並直指Man姐是1993年慘劇罪魁禍首，將焦點由Madam Yuen獲獎轉移到Man姐似是不可告人的神秘過去……

席間Kingston（黃宗澤飾）趁火打劫，揭出二人是養母養女關係。（《新聞女王2》劇集截圖）

昨晚Ending的Kingston亂入八台聯播搞局的場口相當緊張，結尾Madam Yuen直指表明Man姐就是「哭泣的女孩」，將劇情走向推向高峰，並留下極大問號，到底「哭泣的女孩」的Man姐童年時發生了甚麼事、Man姐這個神秘的過去與以往不斷發惡夢是否有關？另Madam Yuen為何突然留港、會否與Man姐一起回歸SNK、為何收養Man姐等，亦全是網民高度關注的重點。而劇組及阿佘本身之前亦提及過，來到第二季，Man姐將會展現在第一季看不到的柔弱面、亦因為這一點，角色將會更加立體兼人性化。欲知Man姐隱藏著的極重要秘密過去，敬請繼續留意劇情。

到底Man姐嘅過去係點架呢？點解Madam Yuen會做咗佢養母？密切留意劇情。（《新聞女王2》劇集截圖）

其實Madam Yuen與Man姐的相處除了唇槍舌劍看得過癮、二人錯綜複雜的「母女的愛」亦是網民關注焦點。雖然二人每逢見面都瘋狂駁火，Madam Yuen望落又冇商冇量，但其實她做的一切都是為了Man姐，除了年青時帶著Man姐四出採訪時百般照顧，為剛畢業的Man姐鋪路去大公司、阻止Man姐繼續做網媒，及欲帶Man姐重返SNK，雖然統統都是單方面意願，但全是為Man姐著想。至於Man姐雖然每當提起Madam Yuen都反白眼，但她與Madam Yuen如同倒模的尖酸及獨有觸覺，亦側面引證了Madam Yuen對她的影響，難怪獲讚母女關係相當立體，網民：「被二人對話狠狠共情」、「真係好常見嘅父母同仔女溝通問題。」

另有細心網民發現，昨晚一集，阿佘與夏文汐先後以三款不同「母女裝」出現，分別是Man姐美國讀書時的「長髮Look」、Man姐初出茅廬前的「曲髮Look」以及現在的「爽直短髮Look」，微妙的髮型「默契」，突顯了母女二人之間的微妙默契，足見劇組心思。

Madam Yuen角色引發極大迴響，而夏文汐曾在公開訪問中透露，自己其實是《新聞女王》粉絲，故對於有份參與第二季演出甚是驚喜，並笑言佳導找她演出的原因是看中她夠霸氣，不過她笑言由於擔心未能達到劇本要求，故開拍前有刻意培養霸氣。夏文汐又謙稱能與視后阿佘合作可以「學到嘢」，並對於對方的專業大感佩服，並笑封阿佘做「機械Man」：「好似呢啲咁熱嘅場口，我個妝都溶晒，佢一啲都唔溶嘅，好淡定，好犀利，我好佩服佢！」