陸劇掌命劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《掌命》陸劇，有陳星星、唐嘉晗、鄭朋作為編劇，蘭城序、銀澤為執導，由劉念、于軒晨領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



陸劇掌命宣傳海報（微博＠網劇掌命）

《掌命》電視劇情大綱

航運世家千金沈長寧（劉念飾），於大婚夜慘遭滅門並沉屍江底。命運弄人，她卻奇蹟重生為都督裴煜府中的舞姬「夕顏」。身負血海深仇的她，將絕色容顏化作誘餌，以深沉智謀充當盾牌，步步為營地展開復仇大計。

夕顏（劉念飾）刻意接近負責查案的裴煜（于軒晨飾），殊不知心思縝密的裴煜早已洞悉其真實身份，他選擇暗中守護，甚至甘願化作她手中的復仇利刃。當涉案兇手接連伏法，夕顏驚覺幕後勢力盤根錯節，連裴煜亦難以掌控。面對至親至愛深陷權謀漩渦，兩人終於坦誠相對，攜手佈下一場驚天殺局，他們誓要在這復仇棋局中重定輸贏，奪回公道。

《掌命》播出時間｜最新追劇日曆

《掌命》電視劇幾時播?《掌命》於12月10日播放，一共有30集，由騰訊視頻播放。首更6集，首周每日2集，下周三開始每日一集。

《掌命》演員角色簡介

劉念 飾 夕顏

堅韌果決的商女重生為千嬌百媚的舞姬

劉念飾演夕顏（微博＠網劇掌命）

于軒晨 飾 裴煜

本是太子，卻遭奸人害